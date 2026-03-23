직장인 연봉 첫 5000만원 돌파… 대·중소 격차 확대
경총 보고서… 임금총액 5061만원
대기업 특별급여 4.3% 급증 영향
지난해 국내 상용근로자 평균 연봉이 처음으로 5000만원을 넘어섰다는 조사결과가 나왔다. 성과급 등 특별급여가 증가한 영향이 컸다. 대기업과 중소기업 근로자의 임금 격차는 더 확대된 것으로 나타났다.
한국경영자총협회(경총)가 22일 발표한 ‘2025년 사업체 임금인상 특징 분석’ 보고서에 따르면 지난해 상용근로자의 연 임금총액은 전년보다 2.9% 오른 5061만원으로 집계돼 최초로 5000만원대에 진입했다.
상용근로자는 고용계약 기간 1년 이상의 계약직과 정규직·무기계약직을 포괄하는 개념이며, 연 임금총액은 기본급과 통상적 수당, 기타수당 등으로 지급한 총액정액 급여에 성과급·상여급 등 특별급여를 더한 것이다. 초과급여는 제외된다.
특별급여가 전반적인 임금 상승을 이끌었다. 기본급 등 정액급여 인상률은 2.7%로 전년 3.2%보다 낮아졌으나, 특별급여는 4.3%로 전년(0.4%) 대비 급증했다. 특히 300인 이상 대기업 성과급은 지난해 1843만원으로 역대 최고치를 기록했다. 이에 따라 대기업 연 임금총액 인상률도 전년 2.2%에서 3.9%로 올라갔다.
반면 중소기업의 임금 인상률은 낮아졌다. 이는 정액급여 인상률이 전년 3.1%에서 2.5%로, 특별급여 역시 2.6%에서 2.3%로 소폭 둔화한 영향이다. 300인 미만 사업체의 총 임금총액은 4538만원을 나타냈다. 이에 따라 지난해 300인 이상 사업체 대비 300인 미만 사업체 임금 수준은 61.4%로 다소 하락했다.
업종 간 임금 격차도 뚜렷했다. 연 임금총액이 가장 높은 금융·보험업(9387만원)과 가장 낮은 숙박·음식점업(3175만원)과의 격차는 6212만원에 달했다. 연 임금총액의 전년 대비 인상률은 금융·보험업이 5.9%로 가장 높았으며 광업이 0.1%로 가장 낮았다. 하상우 경총 경제조사본부장은 “지난해 상용근로자 임금총액이 처음으로 5000만원을 넘고 특별급여가 사상 최대를 기록했다”며 “특별급여 확대 흐름이 뚜렷한 만큼 직무·성과 중심 임금체계 확산과 근로시간 유연화가 필요하다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사