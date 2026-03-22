중진 컷오프 ‘대구 블랙홀’… 국민의힘 극심한 내홍
급거 대구행 장동혁 “충분히 소통”
이정현 “시끄러워도 밀고 간다”
장동혁 국민의힘 대표가 22일 ‘중진 의원 공천 배제(컷오프)’ 방침으로 6·3 지방선거 공천을 블랙홀처럼 삼키고 있는 대구를 급거 방문했다. 내정설에 이어 친박(친박근혜) 공천설까지 불거지며 격화하는 당내 갈등을 중재하겠다는 취지다. 이정현 공천관리위원장은 “시끄러워도 밀고 간다”며 의지를 굽히지 않고 있다.
장 대표는 국민의힘 대구시당에서 대구 의원 12명 전원과 비공개 간담회를 개최한 후 기자들과 만나 “더 이상 갈등이 커져서는 안 된다”며 “대구시민께서 납득할 수 있는, 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있도록 역할을 다하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “이 위원장과 충분히 소통해 반영되도록 하겠다”고 덧붙였다. 직접 교통정리에 나서겠다는 의미다.
한 참석자는 “인위적 컷오프는 하지 않겠다는 것까지는 협의가 됐다”며 “유력한 상대 후보까지 나온 마당에 우리가 힘을 합쳐 열풍을 일으켜야지 분열하면 되겠느냐”고 설명했다. 여권에서 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마가 현실화하는 만큼 지지세를 모아가는 경선 및 결선투표 방식이 필요하다는 의미다.
이 위원장의 중진 컷오프 방침을 두고 당내에서는 특정인을 염두에 둔 것 아니냐는 지적이 나왔다. 이 위원장이 기업인 출신을 강조하자 기업 대표를 지냈던 초선 최은석 의원 내정설이 떠올랐고, 최 의원이 “이 위원장을 면접장에서 처음 봤다”고 해명하는 사태까지 벌어졌다.
친박 공천이라는 반발도 나왔다. 과거 친박계였던 현역 단체장은 대거 단수 공천을, 친이(친이명박)계였던 주호영 의원 등은 컷오프를 통보받았다는 문제 제기다. 그러나 이 위원장은 “변화가 보복으로 느껴진다면 그 변화의 대상이 바로 자신일 가능성이 크다. 조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다”고 밝혔다.
오세훈 서울시장은 공관위의 서울시장 공천 추가 신청자 면접 후 “중도확장 선대위의 조속 출범을 당에 요청한다”고 밝혔다. 한동훈 전 대표는 서울 경동시장을 찾아 “국민의힘은 반대파를 찍어내는 숙청과 징계 전문 정당이 됐다”며 당권파를 직격했다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
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