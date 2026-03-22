‘검찰개혁 본론’ 보완수사권 남아… 내용도 일정도 논란
존치 놓고 대립한 당정 “지선 후 논의”
법조계 “정치 일정에 미뤄져선 안돼”
중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법이 국회 본회의를 통과하며 검찰개혁 논의는 본론 격인 공소청 검사의 보완수사권 존치 여부로 넘어갔다. ‘예외적 보완수사는 필요하다’는 정부에 여권 강경파는 ‘완전 폐지’로 맞서고 있어 향후 격론이 예상된다. 당정은 6월 지방선거 이후 논의를 본격화한다는 계획인데, 법조계에선 정치적 일정 때문에 논의가 밀려선 안 된다는 지적도 제기된다.
22일 법조계에 따르면 정부의 검찰개혁은 공소청 검사에게 보완수사권을 부여할지 여부를 핵심으로 하는 형사소송법 개정 논의를 다음 과제로 앞두고 있다. 중수청·공소청 설치법 통과로 검찰청 폐지와 수사·기소 분리라는 검찰개혁의 큰 틀은 확정됐지만 검사의 보완수사권 존치 여부는 손도 대지 못했다.
정부는 일선 현장에서의 수사·기소 실무를 고려했을 때 예외적인 보완수사권은 남겨둬야 한다는 입장이다. 이재명 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 “보완수사가 예외적으로 필요한 경우가 있다”고 밝혔다. 여권 내 강경파 입장은 정반대다. 국회 법제사법위원회 여당 간사이자 민주당 내 강경파로 분류되는 김용민 의원은 지난 18일 기자들과 만나 “보완수사권은 사실상 직접 수사권”이라며 “예외적으로도 남겨놓으면 안 된다”고 주장했다.
총리실 산하 검찰개혁추진단은 공청회와 토론회를 통해 의견 수렴에 우선 집중한다는 방침이다. 추진단이 지난 16일 개최한 토론회에서도 법조계 찬반 양측의 의견이 첨예하게 대립했다. 김상현 고려대 법학전문대학원 교수는 “(보완수사권을) 검사가 갖지 못한다면 공소제기 여부 결정의 정확성이 손상된다”며 보완수사권 존치를 주장했다. 반면 폐지를 주장하는 측에선 보완수사권을 남겨둘 경우 별건 수사 등 과거 검찰의 폐단이 되풀이될 수 있다고 반박했다.
당정이 본격적인 논의를 지방선거 이후로 미룬 것을 두고도 비판이 나온다. 검찰개혁추진단 자문위원장이었던 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수는 페이스북에 “검찰개혁이라는 중대한 제도 개편을 정치 일정과 연동시키는 것은 적절치 않다”며 조속한 논의를 촉구했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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