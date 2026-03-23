편의점 매출 ‘껑충’, 호텔도 ‘만실’… BTS 공연에 ‘K특수’

광화문·명동·공항 인근까지 확산

백화점, 외국인 관광객 유입 효과

면세점도 모처럼 반등 기회 잡아

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 다음 날인 22일 서울 중구 명동거리가 외국인 관광객들로 붐비고 있다. 권현구 기자

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 계기로 유통·관광 업계 전반에 ‘K특수’가 확산되고 있다. 광화문 일대에서 시작된 소비 열기가 명동과 공항 인근까지 번지며 편의점부터 호텔, 백화점, 면세점, 패션까지 전방위 매출 상승으로 이어졌다.



공연장 인근 편의점은 직격 수혜를 입었다. BGF리테일이 운영하는 CU는 22일 광화문 인근 점포 매출이 직전 주 같은 요일 대비 3.7배 증가했고, 대로변 핵심 점포 3곳은 6.5배까지 뛰었다고 밝혔다. GS25도 인근 5개 매장 매출이 3.3배 늘었으며, 멤버 진이 모델로 참여한 ‘아이긴 하이볼’ 매출은 18.4배 급증했다. 세븐일레븐은 광화문·명동 상권 40개 점포 매출이 전달 대비 2.2배 증가했고 일부 점포는 최대 7배까지 올랐다.



판매 품목에서 공연 효과가 뚜렷하게 나타났다. 응원봉에 필요한 건전지 수요가 급증하면서 CU의 AAA 건전지 매출은 51.7배 증가했다. 김밥(14.8배), 샌드위치(12.5배), 삼각김밥(9.8배), 생수(9.3배) 등 간편식 매출도 크게 늘었다. GS25에서는 핫팩(58배), 보조배터리(21배), 건전지(36배) 매출이 증가했고, 세븐일레븐은 치킨과 군고구마 등 즉석식품 매출이 26.3배 뛰었다.



숙박업계도 만실 행진을 이어갔다. 롯데호텔 서울과 롯데시티호텔 명동, 더플라자호텔 등 광화문·명동 주요 호텔은 공연 기간 내내 객실이 가득 찼다. 인천국제공항 인근 파라다이스시티 역시 공연 당일과 다음 날 객실이 모두 판매됐다.



백화점은 외국인 관광객 유입 효과를 톡톡히 봤다. 롯데백화점 본점은 공연 준비와 당일인 20~21일 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했고, 외국인 매출은 2.4배로 늘었다. 델리·베이커리 매출은 50% 이상 증가했으며 영패션 상품군 매출도 500% 급증했다. 신세계백화점 본점 역시 같은 기간 매출이 41% 증가했고, 즉석조리와 디저트 매출은 각각 2.8배 늘었다.



면세점은 모처럼 반등 기회를 잡았다. 신세계면세점 명동점은 K팝 특화 매장 ‘K-웨이브 존’을 중심으로 팬을 끌어모으며 20~21일 매출이 전주 대비 1.5배 증가했다. BTS 키링과 퍼즐은 물론 칫솔 세트와 밴드 같은 실용품까지 품절됐다. 영국(3배), 미국(2.7배), 인도네시아(2.7배) 등 다양한 국적의 고객이 늘며 외국인 수요가 확대된 것으로 나타났다. 롯데면세점 명동본점은 외국인 개별관광객 매출이 1.9배 증가했고, 구매 고객 수는 27% 늘며 객단가 상승으로 이어졌다. 한류 콘텐츠 체험존 ‘스타에비뉴’ 방문객도 3월 평균 대비 16% 증가했다.



명동 패션 상권도 활기를 띠었다. LF의 헤지스 플래그십 ‘스페이스H 서울’은 20~21일 매출이 전년 대비 222% 증가했고 방문객은 250% 늘었다. 무신사 스탠다드 명동점 역시 외국인 매출이 전주 대비 127% 증가했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 계기로 유통·관광 업계 전반에 ‘K특수’가 확산되고 있다. 광화문 일대에서 시작된 소비 열기가 명동과 공항 인근까지 번지며 편의점부터 호텔, 백화점, 면세점, 패션까지 전방위 매출 상승으로 이어졌다.공연장 인근 편의점은 직격 수혜를 입었다. BGF리테일이 운영하는 CU는 22일 광화문 인근 점포 매출이 직전 주 같은 요일 대비 3.7배 증가했고, 대로변 핵심 점포 3곳은 6.5배까지 뛰었다고 밝혔다. GS25도 인근 5개 매장 매출이 3.3배 늘었으며, 멤버 진이 모델로 참여한 ‘아이긴 하이볼’ 매출은 18.4배 급증했다. 세븐일레븐은 광화문·명동 상권 40개 점포 매출이 전달 대비 2.2배 증가했고 일부 점포는 최대 7배까지 올랐다.판매 품목에서 공연 효과가 뚜렷하게 나타났다. 응원봉에 필요한 건전지 수요가 급증하면서 CU의 AAA 건전지 매출은 51.7배 증가했다. 김밥(14.8배), 샌드위치(12.5배), 삼각김밥(9.8배), 생수(9.3배) 등 간편식 매출도 크게 늘었다. GS25에서는 핫팩(58배), 보조배터리(21배), 건전지(36배) 매출이 증가했고, 세븐일레븐은 치킨과 군고구마 등 즉석식품 매출이 26.3배 뛰었다.숙박업계도 만실 행진을 이어갔다. 롯데호텔 서울과 롯데시티호텔 명동, 더플라자호텔 등 광화문·명동 주요 호텔은 공연 기간 내내 객실이 가득 찼다. 인천국제공항 인근 파라다이스시티 역시 공연 당일과 다음 날 객실이 모두 판매됐다.백화점은 외국인 관광객 유입 효과를 톡톡히 봤다. 롯데백화점 본점은 공연 준비와 당일인 20~21일 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했고, 외국인 매출은 2.4배로 늘었다. 델리·베이커리 매출은 50% 이상 증가했으며 영패션 상품군 매출도 500% 급증했다. 신세계백화점 본점 역시 같은 기간 매출이 41% 증가했고, 즉석조리와 디저트 매출은 각각 2.8배 늘었다.면세점은 모처럼 반등 기회를 잡았다. 신세계면세점 명동점은 K팝 특화 매장 ‘K-웨이브 존’을 중심으로 팬을 끌어모으며 20~21일 매출이 전주 대비 1.5배 증가했다. BTS 키링과 퍼즐은 물론 칫솔 세트와 밴드 같은 실용품까지 품절됐다. 영국(3배), 미국(2.7배), 인도네시아(2.7배) 등 다양한 국적의 고객이 늘며 외국인 수요가 확대된 것으로 나타났다. 롯데면세점 명동본점은 외국인 개별관광객 매출이 1.9배 증가했고, 구매 고객 수는 27% 늘며 객단가 상승으로 이어졌다. 한류 콘텐츠 체험존 ‘스타에비뉴’ 방문객도 3월 평균 대비 16% 증가했다.명동 패션 상권도 활기를 띠었다. LF의 헤지스 플래그십 ‘스페이스H 서울’은 20~21일 매출이 전년 대비 222% 증가했고 방문객은 250% 늘었다. 무신사 스탠다드 명동점 역시 외국인 매출이 전주 대비 127% 증가했다.김승연 기자 kite@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지