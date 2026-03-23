‘혼혈 태극전사’ 카스트로프, 홍명보호 윙백 책임지나

[And 스포츠]

분데스리가 윙백 출전해 첫 멀티골

이강인 발목 부상… 손흥민은 또 침묵

대표팀, 28일부터 유럽서 평가전

묀헨글라트바흐의 옌스 카스트로프가 21일(현지시간) 독일 쾰른 라인에네르기 경기장에서 열린 쾰른과의 2025-2026 분데스리가 27라운드 경기에서 멀티골을 터뜨린 후 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

‘혼혈 태극전사’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 생애 첫 멀티골을 터뜨리면서 홍명보호의 새로운 윙백 카드로 떠올랐다.



카스트로프는 21일(현지시간) 독일 쾰른 라인에네르기 경기장에서 열린 쾰른과의 2025-2026 분데스리가 27라운드 경기에서 왼쪽 윙백으로 선발 출전해 올 시즌 2, 3호 골을 몰아 넣었다. 카스트로프가 프로 무대에서 멀티골을 넣은 건 이번이 처음이다.



경기 시작 26초 만에 선제골을 터뜨렸다. 카스트로프는 동료가 오른쪽에서 내준 크로스를 받아 상대 수비수와의 경합을 이겨낸 뒤 왼발로 밀어 넣었다. 이어 후반 15분에는 오른발로 원더골을 뽑아냈다. 페널티박스 밖에서 때린 중거리슛이 골대 오른쪽 위 구석을 정확히 꿰뚫었다. 경기 최우수선수로 뽑힌 카스트로프는 “단연코 내 커리어에서 가장 멋진 골”이라고 말했다. 카스트로프의 만점 활약에도 팀은 무승부에 그쳤다.



최근 소속팀에서 윙백으로 좋은 모습을 보이는 카스트로프는 이달 A매치 소집 명단에 수비수로 이름을 올렸다. 지난해 9월 처음 태극마크를 단 이후 미드필더로 뛰어왔지만 인상적인 경기력을 보여주지 못하던 터다. 특히 이명재(대전)가 부상으로 빠진 상황에서 홍명보호 주축으로 거듭날 기회다.



대표팀 주장 손흥민(LAFC)은 올 시즌 필드골을 터뜨리지 못한 채 홍명보호에 합류하게 됐다. 이날 오스틴과의 2026 미국메이저리그사커(MLS) 5라운드 원정 경기에서 최전방 공격수로 풀타임을 뛰며 네 차례 슈팅을 날렸지만 공격포인트를 올리지 못했다. 팀도 0대 0으로 비겼다. 손흥민은 후반 41분 중원에서 상대 패스를 빼앗아 골문 앞까지 내달렸는데 슈팅 직전 상대 수비의 태클에 가로막힌 게 아쉬웠다. 손흥민은 지난달 페널티킥 득점 이후 8경기째 골 침묵에 빠져 있다.



이강인(파리생제르맹)은 발목 부상을 당했다. 이날 니스와의 2025-2026 리그1 27라운드 원정 경기에 선발 출전한 이강인은 후반 14분 상대 미드필더에게 왼쪽 발목 아킬레스건 부위를 밟혔다. 상대가 퇴장당할 만큼 거친 파울이었다. 그라운드에 쓰러진 이강인은 결국 더 뛰지 못하고 교체됐다. 부상이 심각하다면 홍명보호 중원엔 큰 타격이다. 이미 황인범(페예노르트)이 발목 부상으로 소집 제외된 상황이다.



대표팀은 오는 28일 영국 밀턴킨스에서 코트디부아르, 다음 달 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 맞붙는다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 석달여 앞두고 치르는 최종 모의고사다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘혼혈 태극전사’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 생애 첫 멀티골을 터뜨리면서 홍명보호의 새로운 윙백 카드로 떠올랐다.카스트로프는 21일(현지시간) 독일 쾰른 라인에네르기 경기장에서 열린 쾰른과의 2025-2026 분데스리가 27라운드 경기에서 왼쪽 윙백으로 선발 출전해 올 시즌 2, 3호 골을 몰아 넣었다. 카스트로프가 프로 무대에서 멀티골을 넣은 건 이번이 처음이다.경기 시작 26초 만에 선제골을 터뜨렸다. 카스트로프는 동료가 오른쪽에서 내준 크로스를 받아 상대 수비수와의 경합을 이겨낸 뒤 왼발로 밀어 넣었다. 이어 후반 15분에는 오른발로 원더골을 뽑아냈다. 페널티박스 밖에서 때린 중거리슛이 골대 오른쪽 위 구석을 정확히 꿰뚫었다. 경기 최우수선수로 뽑힌 카스트로프는 “단연코 내 커리어에서 가장 멋진 골”이라고 말했다. 카스트로프의 만점 활약에도 팀은 무승부에 그쳤다.최근 소속팀에서 윙백으로 좋은 모습을 보이는 카스트로프는 이달 A매치 소집 명단에 수비수로 이름을 올렸다. 지난해 9월 처음 태극마크를 단 이후 미드필더로 뛰어왔지만 인상적인 경기력을 보여주지 못하던 터다. 특히 이명재(대전)가 부상으로 빠진 상황에서 홍명보호 주축으로 거듭날 기회다.대표팀 주장 손흥민(LAFC)은 올 시즌 필드골을 터뜨리지 못한 채 홍명보호에 합류하게 됐다. 이날 오스틴과의 2026 미국메이저리그사커(MLS) 5라운드 원정 경기에서 최전방 공격수로 풀타임을 뛰며 네 차례 슈팅을 날렸지만 공격포인트를 올리지 못했다. 팀도 0대 0으로 비겼다. 손흥민은 후반 41분 중원에서 상대 패스를 빼앗아 골문 앞까지 내달렸는데 슈팅 직전 상대 수비의 태클에 가로막힌 게 아쉬웠다. 손흥민은 지난달 페널티킥 득점 이후 8경기째 골 침묵에 빠져 있다.이강인(파리생제르맹)은 발목 부상을 당했다. 이날 니스와의 2025-2026 리그1 27라운드 원정 경기에 선발 출전한 이강인은 후반 14분 상대 미드필더에게 왼쪽 발목 아킬레스건 부위를 밟혔다. 상대가 퇴장당할 만큼 거친 파울이었다. 그라운드에 쓰러진 이강인은 결국 더 뛰지 못하고 교체됐다. 부상이 심각하다면 홍명보호 중원엔 큰 타격이다. 이미 황인범(페예노르트)이 발목 부상으로 소집 제외된 상황이다.대표팀은 오는 28일 영국 밀턴킨스에서 코트디부아르, 다음 달 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 맞붙는다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 석달여 앞두고 치르는 최종 모의고사다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지