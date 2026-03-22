[단독] “평소처럼 화재경보기 오작동인줄… 처음엔 다들 신경 안 썼다”

화재 생존자, 안전불감증 지적



사망 14명 중 10명 발견된 휴게실

“문 하나뿐 비상통로는 본 적 없어”

“작은 화재 잦아… 형식적 안전교육”

소방·경찰·국립과학수사연구원 등 관계자들이 22일 대전 대덕구 안전공업 화재 현장에서 원인 규명을 위한 합동조사를 진행하고 있다. 뉴시스

지난 20일 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 업체 안전공업에서 평소에도 화재경보기 오작동이 잦았고 유증기(기름기를 머금은 증기)가 자주 쌓여 위험하다는 경고가 이어졌다는 생존자 증언이 나왔다. 평소 화재 조짐이 있었음에도 만성화된 안전불감증이 대형 사고로 이어졌다는 지적이 제기된다.



국민일보가 22일 만난 안전공업 화재 생존자들은 “공장에서 화재경보기 오작동이 평소에도 잦았다”고 입을 모았다. 이 공장에서 5년 이상 근무했다는 A씨는 “공장 내 휴게실에서 자던 중 오후 1시17분쯤 경보가 한 번 울리고 바로 꺼지길래 평소처럼 오작동이라고 생각했다”며 “계단을 내려가러 나오니 이미 연기가 가득 차 있어 인근 창문으로 대피했다”고 말했다.



공장에서 4년간 근무한 B씨(57)도 “점심을 먹고 휴게실에 이불을 깔고 누워 있었는데 화재 경보가 울렸다”며 “이전에도 경보 오작동이 있어서 처음에는 다들 신경 쓰지 않는 분위기였다”고 설명했다. 평소 화재경보기 오작동이 잦았던 탓에 화재 발생 당시 대피가 늦어졌고 이로 인해 대형 인명피해가 발생했다는 분석이 가능하다.



생존자들은 화재 발생 직후 현장이 연기와 폭발음으로 극심한 혼란 상태였다고 증언했다. A씨는 “폭발음이 계속 ‘쾅쾅’ 들렸고 옆 사람 얼굴이 보이지 않을 정도로 연기가 자욱했다”고 말했다. 이 공장에서 한 달가량 근무한 30대 남성 C씨도 휴게실에서 쉬다 ‘불이야’ 소리를 듣고 뛰쳐 나왔다. 그는 “문을 열었을 때 이미 연기로 눈앞이 보이지 않았다”고 말했다. C씨는 급히 창문에서 뛰어내려 탈출했지만 그 과정에서 허리 골절을 입은 상태다. B씨 역시 연기가 가득 차 1층으로 내려가지 못하고 창문을 통해 화단으로 뛰어내리다 오른쪽 발가락 골절과 허리 골절을 입었다. 에어매트나 소방 사다리 설치에 시간이 걸리면서 이를 기다리지 못한 직원들은 창문으로 뛰어내려야 했다.



사망자 14명 중 10명이 발견된 휴게실은 공장 동관 2층과 3층 사이에 마련된 공간으로 탈의실, 헬스장이 함께 있는 곳이다. 직원들이 점심 식사 후 쪽잠을 자는 곳으로 사용했다고 한다. A씨는 이곳에 대해 “문이 하나뿐이고 비상통로는 한 번도 본 적이 없다”고 말했다. 경찰과 관계 당국은 해당 공간의 불법 증축 여부를 수사 중이다. 공장 건물은 층고가 5.5m로 높아 지상에서 3층 주차장으로 이어지는 경사로와 3층 사이에 자투리 공간이 발생하는 구조인데 이 공간을 막아 복층처럼 임의로 조성해 사용한 것으로 보고 있다.



현장에서는 평소에도 유증기가 가득해 환풍기 추가 설치 필요성이 제기됐다고 한다. A씨는 “실내에는 항상 유증기가 가득해 창문을 열고 작업했다”며 “환풍기가 부족해 추가 설치를 계속 요청했지만 받아들여지지 않았다”고 말했다. 그는 또 “공장에 작은 화재는 자주 있었다”며 “주기적으로 안전관리 교육을 받았다는 문서에 서명은 했지만, 실제 교육을 받은 적은 없다”고 덧붙였다. 화재 안전교육이 형식적으로 이뤄졌다는 의미다.



B씨도 “소방 관리나 안전 관리는 거의 이뤄지지 않았고, 서명만 받고 제대로 진행된 적은 없다”며 “1층 작업장에는 소화기가 곳곳에 배치돼 있었지만 휴게실에는 소화기도 없었다”고 전했다. 직원들이 소화기 사용법을 교육받은 적은 없었던 것으로 전해졌다.



생존자들은 관계 당국의 부상자 후송과 지원 체계에도 허점이 있었다고 지적했다. A씨는 “중상자만 병원으로 이송하고 걸을 수 있는 사람들은 버스로 경찰서 앞까지 이동한 뒤 각자 병원을 가라고 했다”며 “연기를 많이 마셔 구토와 기침이 심했지만, 휴일이라 기관지 진료를 받지 못했다”고 토로했다.



대전=이찬희 이주은 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 20일 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 업체 안전공업에서 평소에도 화재경보기 오작동이 잦았고 유증기(기름기를 머금은 증기)가 자주 쌓여 위험하다는 경고가 이어졌다는 생존자 증언이 나왔다. 평소 화재 조짐이 있었음에도 만성화된 안전불감증이 대형 사고로 이어졌다는 지적이 제기된다.국민일보가 22일 만난 안전공업 화재 생존자들은 “공장에서 화재경보기 오작동이 평소에도 잦았다”고 입을 모았다. 이 공장에서 5년 이상 근무했다는 A씨는 “공장 내 휴게실에서 자던 중 오후 1시17분쯤 경보가 한 번 울리고 바로 꺼지길래 평소처럼 오작동이라고 생각했다”며 “계단을 내려가러 나오니 이미 연기가 가득 차 있어 인근 창문으로 대피했다”고 말했다.공장에서 4년간 근무한 B씨(57)도 “점심을 먹고 휴게실에 이불을 깔고 누워 있었는데 화재 경보가 울렸다”며 “이전에도 경보 오작동이 있어서 처음에는 다들 신경 쓰지 않는 분위기였다”고 설명했다. 평소 화재경보기 오작동이 잦았던 탓에 화재 발생 당시 대피가 늦어졌고 이로 인해 대형 인명피해가 발생했다는 분석이 가능하다.생존자들은 화재 발생 직후 현장이 연기와 폭발음으로 극심한 혼란 상태였다고 증언했다. A씨는 “폭발음이 계속 ‘쾅쾅’ 들렸고 옆 사람 얼굴이 보이지 않을 정도로 연기가 자욱했다”고 말했다. 이 공장에서 한 달가량 근무한 30대 남성 C씨도 휴게실에서 쉬다 ‘불이야’ 소리를 듣고 뛰쳐 나왔다. 그는 “문을 열었을 때 이미 연기로 눈앞이 보이지 않았다”고 말했다. C씨는 급히 창문에서 뛰어내려 탈출했지만 그 과정에서 허리 골절을 입은 상태다. B씨 역시 연기가 가득 차 1층으로 내려가지 못하고 창문을 통해 화단으로 뛰어내리다 오른쪽 발가락 골절과 허리 골절을 입었다. 에어매트나 소방 사다리 설치에 시간이 걸리면서 이를 기다리지 못한 직원들은 창문으로 뛰어내려야 했다.사망자 14명 중 10명이 발견된 휴게실은 공장 동관 2층과 3층 사이에 마련된 공간으로 탈의실, 헬스장이 함께 있는 곳이다. 직원들이 점심 식사 후 쪽잠을 자는 곳으로 사용했다고 한다. A씨는 이곳에 대해 “문이 하나뿐이고 비상통로는 한 번도 본 적이 없다”고 말했다. 경찰과 관계 당국은 해당 공간의 불법 증축 여부를 수사 중이다. 공장 건물은 층고가 5.5m로 높아 지상에서 3층 주차장으로 이어지는 경사로와 3층 사이에 자투리 공간이 발생하는 구조인데 이 공간을 막아 복층처럼 임의로 조성해 사용한 것으로 보고 있다.현장에서는 평소에도 유증기가 가득해 환풍기 추가 설치 필요성이 제기됐다고 한다. A씨는 “실내에는 항상 유증기가 가득해 창문을 열고 작업했다”며 “환풍기가 부족해 추가 설치를 계속 요청했지만 받아들여지지 않았다”고 말했다. 그는 또 “공장에 작은 화재는 자주 있었다”며 “주기적으로 안전관리 교육을 받았다는 문서에 서명은 했지만, 실제 교육을 받은 적은 없다”고 덧붙였다. 화재 안전교육이 형식적으로 이뤄졌다는 의미다.B씨도 “소방 관리나 안전 관리는 거의 이뤄지지 않았고, 서명만 받고 제대로 진행된 적은 없다”며 “1층 작업장에는 소화기가 곳곳에 배치돼 있었지만 휴게실에는 소화기도 없었다”고 전했다. 직원들이 소화기 사용법을 교육받은 적은 없었던 것으로 전해졌다.생존자들은 관계 당국의 부상자 후송과 지원 체계에도 허점이 있었다고 지적했다. A씨는 “중상자만 병원으로 이송하고 걸을 수 있는 사람들은 버스로 경찰서 앞까지 이동한 뒤 각자 병원을 가라고 했다”며 “연기를 많이 마셔 구토와 기침이 심했지만, 휴일이라 기관지 진료를 받지 못했다”고 토로했다.대전=이찬희 이주은 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지