“메일 읽을 땐 1㎐, 게임할 땐 120㎐”… LGD, ‘주사율 자동변환’ 패널 양산
세계 첫 옥사이드 1㎐ 적용
노트북 배터리 효율 48% ↑
LG디스플레이가 작업 종류에 따라 주사율(1초 동안 화면에 나타나는 정지화면 수)을 자동으로 변환해 전력 효율성을 대폭 높인 노트북용 LCD(액정표시장치) 패널을 내놨다. 인공지능(AI) 시대가 본격화하면서 전력을 얼마나 효율적으로 관리하는지가 디스플레이 업계 새로운 승부처로 부상하는 모습이다.
LG디스플레이는 옥사이드 1헤르츠(㎐) 기술을 적용한 LCD 패널을 세계 최초로 양산한다고 22일 밝혔다. 사용자가 어떤 작업을 하는지 분석해 주사율을 1㎐부터 최대 120㎐까지 자동으로 조절하는 게 신제품 특징이다. 이메일·논문 등을 읽을 때는 최저 주사율 모드(1㎐)로, 동영상을 시청하거나 게임을 할 경우 고주사율 모드(120㎐)로 알아서 전환하는 식이다.
주사율이 높을수록 화면은 부드럽게 바뀌지만, 그만큼 많은 전력을 필요로 한다. LG디스플레이는 “옥사이드 1㎐ 기술을 활용하면 배터리 사용량을 기존 대비 48% 이상 늘리는 등 배터리 효율을 획기적으로 개선할 수 있다”고 설명했다.
LG디스플레이는 이 제품 양산을 통해 프리미엄 LCD 시장에서 수익성을 극대화하는 한편 차세대 OLED(유기발광다이오드) 패널에도 해당 기술을 이식하겠다는 구상이다. 현재 중저가 LCD 시장은 가성비를 내건 중국이, 프리미엄 시장은 기술 장벽을 세운 한국이 주도권을 쥐고 있다. LG디스플레이는 옥사이드 1㎐ 기술이 들어간 OLED 패널도 내년부터 양산하기 위해 준비 중이다.
저전력·고효율 기술에 대한 시장의 관심이 급부상하는 점도 LG디스플레이가 주목하는 지점이다. 온디바이스(내장형) AI 기술이 날로 발전하면서 노트북 등 모바일 기기가 자체적으로 처리해야 할 데이터가 증가하고 있다.
LG디스플레이는 옥사이드 1Hz 패널을 글로벌 PC 제조업체 ‘델’의 최고 사양 라인 ‘XPS’에 공급한다. LG디스플레이 관계자는 “세계 최고 수준의 기술이 집약된 옥사이드 1Hz 패널 양산 성공을 통해 경쟁사와 기술 격차를 벌려 나가며 기술 중심 회사로 거듭나겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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