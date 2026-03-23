美·유럽 흔들리자 中·인도 뚫는다… 현대차 글로벌 전략 재편
美 불확실성·유럽선 중국산 공세
中·인도에 5년간 신차 46종 출시
2030년까지 127만여대 판매 목표
현대자동차가 인도와 중국 시장 공략에 가속페달을 밟는다. 신차를 대거 투입해 시장을 꽉 쥐고 있는 현지 업체와 경쟁하겠다는 구상을 세웠다. 미국은 관세와 전쟁 등 불확실성이 끊이지 않고 유럽은 중국 전기차가 밀려오는 등 상황이 여의치 않자 글로벌 전략의 노선을 튼 것으로 보인다.
22일 현대차에 따르면 호세 무뇨스 현대차 최고경영자(CEO)는 최근 주주 서한을 통해 향후 5년간 인도와 중국에 신차 46종을 출시하겠다는 계획을 밝혔다. 구체적으로 인도에 26종, 중국에 20종을 투입한다. 최근 5년간 현대차가 두 국가에 출시한 신차는 부분변경 모델을 제외하고 18종이다. 기존보다 2.6배 많은 신차 공세로 인도와 중국을 공략하겠다는 의미다.
자동차 시장 규모로 볼 때 중국은 세계 1위, 인도는 3위에 해당한다. 그러나 그동안 현대차의 성적표는 만족스런 수준이 못됐다. 2016년 약 114만대에 달했던 중국 판매량은 이듬해 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 사태를 계기로 2020년 44만대, 2024년 18만대까지 추락했다. 지난해 중국에서 현대차 점유율은 1%를 밑돈다. 인도에서도 현지 업체 공세가 갈수록 거세지면서 지난해 판매량은 전년 대비 5.5% 감소했다. 업계 관계자는 “포화 상태에 이르고 있는 미국, 유럽 등과는 달리 중국과 인도는 성장 잠재력이 무궁무진한 시장”이라고 강조했다.
현대차는 신차 공세 외에도 인도·중국시장 공략을 위한 구체적인 실행에 돌입한다. 우선 내년에 인도 현지에서 기획, 설계, 생산한 전기 스포츠유틸리티차(SUV)를 선보인다. 현대차의 고급 브랜드 제네시스 진출 카드도 만지작거리는 중이다. 현대차는 첸나이 1·2공장에 이어 푸네 3공장 준공을 완료했다. 기아 아난타푸르 공장까지 합하면 인도에서 연간 150만대를 생산할 수 있는 환경을 구축했다. 중국에선 지난해 첫 현지 전략형 모델인 전기 SUV 일렉시오를 선보였다.
현대차는 2030년까지 인도·중국 합산 판매량을 127만6500대로 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 인도에서 83만2500대, 중국에서 44만4000대다. 지난해 판매량이 인도 57만2000대, 중국 13만대 수준이었다는 점을 감안하면 연평균 약 12.7% 성장해야 달성할 수 있다. 목표 달성에 성공하면 현대차의 글로벌 판매량에서 인도·중국이 차지하는 비중은 지난해 17%에서 23%로 상승하게 된다.
현대차가 글로벌 전략에 변화를 준 배경엔 기존 핵심 시장에서 입지가 위태로워질 수 있다는 위기의식이 자리한다는 시각도 있다. 현대차는 지난해 미국의 고율 관세로 4조1100억원에 달하는 비용을 부담했다. 완성차업계 한 관계자는 “지난해 11월부터 관세가 25%에서 15%로 낮아졌지만 따지고 보면 기존에 없던 15%가 새로 생긴 것”이라며 “미국 행정부가 전쟁 지원 등을 빌미로 툭하면 관세 협박을 하고 있기 때문에 미국에 의존하는 건 현대차 입장에선 큰 부담일 수밖에 없을 것”이라고 분석했다. 중국 완성차업체의 공략이 거세진 유럽에서도 최근 부진이 이어지고 있다. 현대차·기아의 지난해 유럽 시장 점유율은 7.9%로 전년 대비 0.3% 포인트 하락했다. 현대차 관계자는 “아시아 신흥 시장과 중국 시장 성장을 통해 특정 지역에 대한 의존도를 줄이고, 전략적으로 글로벌 다변화를 추진할 계획”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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