이재용, 베이징行… 중국발전포럼 2년 연속 참석
이재용 삼성전자 회장이 ‘중국발전포럼’(CDF) 참석차 22일 중국을 방문했다. 지난해에 이은 2년 연속 참석이다. CDF는 중국 국무원 산하 중국발전연구재단이 2000년부터 주최해온 연례행사로, 중국 최고위 경제 관료들이 글로벌 기업인들과 직접 만나 소통하는 대표적 대외 경제 채널이다.
이 회장은 이날부터 이틀 일정으로 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 열리는 포럼에 참석했다. ‘15차 5개년 계획의 중국: 고품질 발전과 새로운 기회 공동 창출’을 주제로 열리는 이번 행사에는 이 회장을 비롯해 곽노정 SK하이닉스 사장, 팀 쿡 애플 최고경영자 등 글로벌 경영인 80여명이 참석했다. 중국 당국은 행사에서 글로벌 기업들에 높은 수준의 대외 개방을 공언했다.
이 회장과 곽 사장의 포럼 참석은 중국 당국과의 접점을 유지·강화하는 동시에 현지 사업 상황 등을 점검하기 위한 행보로 풀이된다. 반도체와 인공지능(AI) 등 분야에서 중국과의 협력 및 사업 기회도 모색할 것으로 보인다. 지난해에는 포럼 이후 시진핑 국가주석과 일부 기업인 간 회동도 있었다. 이 회장은 지난해 CDF가 끝난 뒤 베이징 샤오미 전기차 공장과 광둥성 선전의 BYD(비야디) 본사를 방문해 전장 사업 관련 협력 가능성을 모색했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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