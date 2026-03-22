전세계 울려 퍼진 ‘촌놈들 서사’… 지금까지 이런 컴백은 없었다
BTS 공연 현장 리뷰
한 그룹의 귀환에 도시가 움직이고, 행정이 반응했다. 광화문이 들썩였고, 세계가 주목했다. 지금까지 이런 컴백은 없었다.
드론이 경복궁 근정문과 흥례문을 지나 광화문으로 이어지는 ‘왕의 길’을 훑고, 월대 위에 선 무용수들이 갈라지는 순간, 이들이 모습을 드러냈다. 현존하는 세계 최고 인기 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 일곱 명이다. 21일 넷플릭스를 통해 세계 190개국에 생중계된 무대에서 리더 RM은 이렇게 말했다. “안녕, 서울. 위 아 백(We are back).”
광화문광장에 세워진 대형 무대는 액자처럼 보였다. 그 안에는 조명에 따라 시시각각 변하는 광화문의 풍경이 담겼다. 가장 한국적이면서도 상징적인 공간에서 BTS는 군 복무 후 약 3년5개월 만에 완전체 귀환을 알렸다. 한복에서 영감을 받은 의상, 수묵화 같은 영상, 그리고 ‘아리랑’ 선율이 겹쳐졌다. 첫 곡 클라이맥스에서 울려 퍼진 아리랑 후렴구는 하나의 선언처럼 다가왔다. 한국의 노래와 공간, 그리고 서사가 동시에 세계로 전송되는 순간이었다. 그날 밤, 광화문은 공연장이 아니라 하나의 서사가 됐다. 궁궐은 과거의 유적이 아니라 현재의 무대로 변했고, 전통과 현대, 국가와 대중문화는 충돌하지 않고 한 장면 안에서 포개졌다.
광화문에서 서울시청까지 이어진 거리는 BTS의 상징색 보랏빛으로 물들었다. 전 세계에서 모인 ‘아미’는 단순한 관객을 넘어 하나의 공동체였다. 독일에서 홀로 공연을 보러 온 10대 소녀부터, BTS와 같은 공기를 마시기 위해 한국을 찾았다는 팬들까지, 광장은 그 자체로 거대한 콘서트장이 됐다. 응원봉을 들고 대형 전광판을 바라보며 ‘떼창’을 이어갔고, 눈물을 흘리는 모습도 곳곳에서 보였다.
오랜 공백에도 BTS의 라이브와 퍼포먼스는 더욱 단단해졌고, 신곡 중심의 무대로 다음 단계로 나아가겠다는 의지를 드러냈다. 뉴욕타임스는 “한국 소프트파워의 핵심 동력인 BTS의 웅장한 귀환이었다”고 평가했다. 정규 5집 ‘아리랑’은 발매 직후 수백만장 판매를 기록하며 주요 음원차트를 석권했다. 해외 매체들도 “최상의 상태로의 복귀”(BBC) “한국의 정체성과 음악적 확장을 동시에 이뤘다”(롤링스톤)라고 말했다.
우려했던 안전 문제는 안정적으로 관리됐다. 인파가 몰렸지만 사고는 없었고, 공연 후 광장에는 쓰레기가 거의 남지 않았다. 통로를 확보한 뒤 관객을 순차적으로 이동시키는 등 매뉴얼이 작동했고, 시민들의 자발적인 질서가 더해졌다. 경제적 파급 효과도 크다. 이번 광화문 공연만으로 약 2660억원의 생산 유발 효과가 예측됐다.
BTS는 아리랑이 특정한 정서에 머무르지 않고, 각자의 시간을 버텨 온 사람들에게 닿기를 바란다고 했다. 그리고 이 거대한 무대의 중심에 선 이들은 스스로를 이렇게 정의했다. “우리는 한국에서 온 촌놈이다.” 그 ‘촌놈들’이 다시 한번 세상을 놀라게 했다.
한승주 논설위원 sjhan@kmib.co.kr
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