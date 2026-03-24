식도암, 수술이 끝 아니다… 2차 암·심폐 질환 사망 위험 높아
5년 후 2차암 사망 25.3% 증가
“장기 생존자 맞춤형 추적 필요”
식도암은 치료 후 시간이 지날수록 2차 암과 호흡기·심혈관 질환으로 인한 사망이 늘어난다는 연구 결과가 나왔다. 식도암 재발 감시뿐만 아니라 다른 부위 발생 암의 조기 발견과 심폐 질환 예방까지 포괄적인 관리가 필요하다는 지적이다.
삼성서울병원 가정의학과 신동욱, 폐식도외과 조종호·윤동욱 교수, 해운대백병원 심장혈관흉부외과 정재준 교수 연구팀은 국민건강보험공단 자료 기반으로 2010~2017년 식도암 수술 환자 5406명과 성별·나이를 1대 3 비율로 맞춘 암 병력 없는 일반 인구(대조군) 1만6218명의 사망 원인을 2022년까지 추적 관찰했다.
연구 결과, 새로운 장기에서 발생하는 2차 암 사망 비율은 수술 후 1년 이내 2.9%에 그쳤지만 1~3년 6.4%, 3~5년 15%, 5년 후엔 25.3%까지 증가했다. 5년이 지난 장기 생존자의 경우 대조군과 비교하면 2차 암으로 숨질 위험이 2.6배 더 높았다. 2차 암으로 인한 사망은 폐암(3.1%) 위암(2.6%) 구강암(1.5%) 순이었다. 흡연과 음주 등 위험 요인에 따른 다발성 암 발생 가능성과 항암 치료의 장기 영향이 복합적으로 작용했을 것이란 게 연구팀의 분석이다.
심혈관 질환에 의한 사망률은 수술 후 1년간 1.1%에 불과했으나 5년이 지나자 5.8%로 상승했다. 호흡기 질환도 수술 직후 미미했던 비중(0.3%)이 5년 후 전체 사망의 13.5%까지 늘었다.
호흡기 질환의 경우 대조군 대비 위험도가 배 상승했고 항암·방사선 치료를 받은 그룹은 3.5배로 나타났다. 식도 수술 후 폐기능 저하, 항암·방사선 치료의 폐 독성, 폐렴 등 감염성 질환의 발생이 영향을 미쳤을 것으로 풀이됐다.
조종호 교수는 23일 “최근 면역 항암제 도입으로 식도암 생존율이 점차 향상되고 있는 만큼, 향후 암 이외 사망 원인의 비중이 더 커질 가능성이 있다”면서 “생존 기간이 늘어날수록 사망 원인의 양상이 달라지므로 장기 생존자를 위한 맞춤형 추적 전략이 필요하다”고 말했다. 신동욱 교수는 “한국인 식도암 생존자의 사망 원인을 체계적으로 규명했다는 데 의의가 있다”면서 “식도암 치료 후 다른 암에 대한 검진, 금연, 호흡기 질환에 대한 예방 접종 등 2차 암과 심폐 질환에 대한 예방 노력이 중요하다”고 강조했다.
이번 연구 결과는 국제외과학회지(International Journal of Surgery) 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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