‘서울커리업’ 취업률 44.3%… “女 직장복귀 길 열어”

구직 지원금 받은 여성 7981명

3535명이 취업 및 창업에 성공

“5점 만점에 4.24점” 참여자 만족

서울시청사 전경. 서울시 제공

아이 둘을 키우며 5년 넘게 경력이 단절됐던 A씨는 서울시 경력보유여성 지원 사업 ‘서울커리업 프로젝트’를 통해 직업상담사 자격증을 취득했다. 현재 그는 한 기관의 파트타임 상담사로 일하며 구직자들의 취업을 돕고 있다.



육아로 경력이 단절됐던 B씨 역시 서울커리업 프로젝트 인턴십 프로그램을 통해 취업에 성공했다. 해당 기업에서 유연근무를 활용해 일과 돌봄을 병행하고 있다.



구직지원금과 인턴십 기반의 ‘서울커리업(옛 우먼업) 프로젝트’가 3040 경력보유 여성의 경제활동 복귀 성과로 이어지고 있다.



22일 서울시에 따르면 2023~2025년 서울커리업 프로젝트를 통해 구직활동 지원금을 받은 여성은 7981명으로 집계됐다. 이 중 44.3%인 3535명이 취업 및 창업에 성공했다. 같은 기간 인턴십 참여자 325명 중 210명도 인턴십 종료 직후 취업에 성공했다.



서울시는 저출생 극복을 위한 탄생응원 서울 프로젝트의 일환으로 2023년부터 해당 사업을 추진해왔다. 구직지원금(3개월간 월 30만원) 지급과 기업 연계 인턴십을 통해 경력보유 여성의 노동시장 재진입을 지원하는 구조다. 사업 명칭은 기존 서울우먼업에서 올해 서울커리업으로 변경됐다.



이 사업은 시간이 지날수록 효과가 더 뚜렷해진 것으로 조사됐다. 서울시가 2023년 구직지원금 수혜자를 대상으로 조사한 결과 지원 6개월 후 취업률은 38.9%였지만 1년 후 재조사했을 땐 취업률은 68.3%까지 상승했다. 인턴십 참여자 역시 시간이 6개월 조사 때보다 1년 뒤 조사 때 취업률이 더 높아지는 경향을 보였다.



시는 시차가 있을 뿐 서울커리업 프로젝트가 경력보유 여성들의 경제활동 재진입 기반으로 기능한 것으로 보인다고 분석했다. 또 구직지원금 수혜자의 구직 등록 의무화, 고용장려금을 통한 인턴십 기업 발굴 등 제도적 장치가 긍정적으로 작용했다고 설명했다.



프로젝트 참여자들은 구직활동에 대한 지원의 도움 정도를 5점 만점에 4.24점으로 높게 평가했다. 응답자 70% 이상이 사업을 통해 계획보다 빠르게 구직활동을 시작할 수 있었다고 답했다. 당초 구직 계획이 없었으나 프로젝트를 계기로 취업 준비를 시작했다는 참여자도 상당수였다. 마채숙 서울시 여성가족실장은 “단순한 지원을 넘어 경력 공백을 경쟁력으로 전환하는 서울커리업 프로젝트의 효과가 나타나고 있다”며 “앞으로 훈련, 일 경험, 취업으로 이어지는 과정을 패키지로 운영하고, 변화된 직무 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 인공지능 업무 활동 교육 등을 연계할 계획”이라고 말했다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 199 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 아이 둘을 키우며 5년 넘게 경력이 단절됐던 A씨는 서울시 경력보유여성 지원 사업 ‘서울커리업 프로젝트’를 통해 직업상담사 자격증을 취득했다. 현재 그는 한 기관의 파트타임 상담사로 일하며 구직자들의 취업을 돕고 있다.육아로 경력이 단절됐던 B씨 역시 서울커리업 프로젝트 인턴십 프로그램을 통해 취업에 성공했다. 해당 기업에서 유연근무를 활용해 일과 돌봄을 병행하고 있다.구직지원금과 인턴십 기반의 ‘서울커리업(옛 우먼업) 프로젝트’가 3040 경력보유 여성의 경제활동 복귀 성과로 이어지고 있다.22일 서울시에 따르면 2023~2025년 서울커리업 프로젝트를 통해 구직활동 지원금을 받은 여성은 7981명으로 집계됐다. 이 중 44.3%인 3535명이 취업 및 창업에 성공했다. 같은 기간 인턴십 참여자 325명 중 210명도 인턴십 종료 직후 취업에 성공했다.서울시는 저출생 극복을 위한 탄생응원 서울 프로젝트의 일환으로 2023년부터 해당 사업을 추진해왔다. 구직지원금(3개월간 월 30만원) 지급과 기업 연계 인턴십을 통해 경력보유 여성의 노동시장 재진입을 지원하는 구조다. 사업 명칭은 기존 서울우먼업에서 올해 서울커리업으로 변경됐다.이 사업은 시간이 지날수록 효과가 더 뚜렷해진 것으로 조사됐다. 서울시가 2023년 구직지원금 수혜자를 대상으로 조사한 결과 지원 6개월 후 취업률은 38.9%였지만 1년 후 재조사했을 땐 취업률은 68.3%까지 상승했다. 인턴십 참여자 역시 시간이 6개월 조사 때보다 1년 뒤 조사 때 취업률이 더 높아지는 경향을 보였다.시는 시차가 있을 뿐 서울커리업 프로젝트가 경력보유 여성들의 경제활동 재진입 기반으로 기능한 것으로 보인다고 분석했다. 또 구직지원금 수혜자의 구직 등록 의무화, 고용장려금을 통한 인턴십 기업 발굴 등 제도적 장치가 긍정적으로 작용했다고 설명했다.프로젝트 참여자들은 구직활동에 대한 지원의 도움 정도를 5점 만점에 4.24점으로 높게 평가했다. 응답자 70% 이상이 사업을 통해 계획보다 빠르게 구직활동을 시작할 수 있었다고 답했다. 당초 구직 계획이 없었으나 프로젝트를 계기로 취업 준비를 시작했다는 참여자도 상당수였다. 마채숙 서울시 여성가족실장은 “단순한 지원을 넘어 경력 공백을 경쟁력으로 전환하는 서울커리업 프로젝트의 효과가 나타나고 있다”며 “앞으로 훈련, 일 경험, 취업으로 이어지는 과정을 패키지로 운영하고, 변화된 직무 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 인공지능 업무 활동 교육 등을 연계할 계획”이라고 말했다.황인호 기자 inhovator@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지