인천시, 중동 수출기업에 긴급 경영안정자금 투입
총 500억원… 필요시 추가 지원
기업당 최대 5억원 이자차액보전
인천시는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 경영에 어려움을 겪는 인천 지역 수출기업을 위해 ‘중동 수출기업 긴급 경영안정자금’을 지원한다고 22일 밝혔다.
중동 수출기업 긴급 경영안정자금은 500억원 규모다. 지원 대상은 최근 1년 이내 중동 지역 수출 실적이 있는 중소기업을 포함해 중동 수출기업과 거래하는 협력기업·납품기업 등이다.
기업당 최대 5억원에 대해 은행 대출 이자 일부를 지원하는 이자차액보전 방식으로 금리 2.0%를 지원받을 수 있다. 1년 만기 상환이 조건이다.
기존 시·군·구 등에서 경영안정자금을 지원받아 상환 중인 기업도 중복 신청이 가능하다. 다만 이자차액보전 방식으로 운영되므로 신청 기업이 대출 가능 여부를 은행에서 직접 확인해야 한다.
지원 신청은 오는 26일부터 자금 소진 때까지 할 수 있다. 시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 ‘비즈오케이’를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 자세한 사항은 시 누리집 고시·공고란 또는 비즈오케이 누리집 공지사항에서 확인할 수 있으며, 자세한 문의는 인천테크노파크 경영지원센터로 하면 된다.
지원 자금이 조기 소진될 경우 500억원 규모의 추가 재원을 즉시 투입하는 등 선제적으로 대응할 방침이다. 아울러 인천 지역 수출기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 해외 물류비 지원을 100곳으로 확대하고 중동 지역 수출기업을 우선 지원하는 방안을 검토 중이다. 시는 중동 사태 관련 상담을 위한 창구도 인천테크노파크 수출지원센터를 통해 운영하고 있다.
인천 지역 수출기업 등은 최근 중동지역의 지정학적 갈등과 정세 불안이 지속되면서 경영 악화 위기를 맞고 있다. 또 대금 결제 지연 등으로 자금 경색 우려가 커지고 있다. 이남주 인천시 미래산업국장은 “긴급 경영안정자금을 통해 중동 수출 기업들의 자금난을 해소하고 경영이 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 글로벌 불확실성에 선제적으로 대응해 인천지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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