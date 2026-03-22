“전화 왜 안 받아” ‘여친’ 차 부수고 위협한 40대 벌금형
벌금 500만원… “처벌불원 고려”
쇠파이프로 출입문 훼손 혐의도
자신의 전화를 받지 않는다는 이유로 여자친구의 차량을 파손하고 출입문을 쇠파이프로 치며 위협한 혐의 등으로 기소된 40대 남성이 벌금형을 선고받았다.
울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 특수재물손괴 및 소방기본법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다고 22일 밝혔다.
A씨는 지난해 9월 여자친구 B씨가 밤새 전화를 받지 않자 분노를 참지 못하고 B씨의 주거지를 찾아간 것으로 조사됐다. 지하주차장에 도착한 A씨는 준비한 흉기로 B씨 소유 승용차의 타이어 4개를 잇달아 찔러 펑크를 내고 양쪽 사이드미러를 발로 차 부쉈다.
범행은 여기서 그치지 않았다. 그는 쇠파이프로 B씨의 집 1층 공동출입문을 내리치며 위협했다. 출입문 인근에 쌓여 있던 종이상자에 담배꽁초를 던졌다가 불이 나기도 했다. 다행히 큰 화재로 번지지는 않았으나 대형 인명 피해로 이어질 수 있었던 위험천만한 상황이었다. 재판부는 “공공의 위험을 초래했다는 점에서 죄질이 가볍지 않다”고 지적했다. 다만 재판부는 “피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힌 점, 동종 전력이 없는 초범인 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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