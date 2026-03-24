전립선 약 ‘알파 차단제’, 녹내장 위험 52% 높여
서울대병원팀 “안압 상승” 발표
6개월 넘게 쓰면 위험도 2.7배↑
전립선비대증에 널리 처방되는 약물인 ‘알파차단제’가 실명을 유발할 수 있는 응급 질환인 ‘급성 폐쇄각 녹내장’ 발생 위험을 50% 이상 높인다는 연구 결과가 나왔다. 해당 약물을 6개월 이상 쓰면 위험도가 약 2.7배 커졌다.
서울대병원 안과 김영국, 한림대성심병원 백성욱 교수팀은 국민건강보험 빅데이터에서 전립선비대증 치료용 알파차단제 사용 및 비사용자 자료를 활용해 급성 폐쇄각 녹내장 환자 5075명과 대조군(미발생군) 2만5375명을 추출해 둘 사이의 연관성을 분석했다.
알파차단제는 전립선 평활근을 이완시켜 소변 흐름을 개선하지만 눈의 홍채 확대 근육에 존재하는 ‘알파-1 수용체’에도 작용해 동공 확장 능력을 저해하는 부작용이 있는 걸로 알려져 있다. 이번에 이런 부작용이 급성 폐쇄각 녹내장을 일으킬 수 있다는 점이 확인됐다. 해당 질환은 눈 안의 방수(윤활액) 배출구가 막혀서 안압이 급격히 상승하는 것이다.
연구 결과, 알파차단제 사용자는 비사용자에 비해 급성 폐쇄각 녹내장 위험이 약 52% 증가한 것으로 나타났다. 또 약물 사용 기간이 길수록 위험성이 단계적으로 커지는 ‘용량-반응 관계’가 확인됐다. 단기 사용군(23일 이하)의 급성 폐쇄각 녹내장 발생률은 0.15%였으나 중기 사용군(24~202일)은 0.20%, 장기 사용군(203일 이상)은 0.41%로 증가했다.
김영국 교수는 23일 “해부학적으로 고위험군인 환자는 전립선비대증 약물 처방 전에 안과적 위험에 대한 사전 상담을 선행하고 장기적인 복용 중 안과적 평가를 함께 고려하는 것이 안전하다”고 강조했다. PDE-5 억제제 등 대체 약물이나 장기 사용자인 경우 예방적 수술이 고려될 수 있다. 이번 연구 결과는 미국안과학회지 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자
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