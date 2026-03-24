이젠 MZ 질환! 배달음식·몸짱욕심, ‘젊은 통풍’ 불러

[And 건강]

20대 통풍 증가율 82%·30대 66%

단백질 과다섭취·다이어트도 원인

‘무증상’ 시한폭탄… 조기 발견 필요

20·30대 통풍 환자가 빠르게 늘고 있다. 치킨 등 배달 음식이나 과당 음료 섭취, 음주, 과도한 근육 키우기, 비만 등으로 인한 고요산혈증의 증가가 영향을 미친 것으로 지목됐다. 게티이미지뱅크

‘젊은 통풍’ 부르는 식습관



오진도 많아… 가성 통풍 등과 감별해야

