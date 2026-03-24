이젠 MZ 질환! 배달음식·몸짱욕심, ‘젊은 통풍’ 불러

“4050 아저씨 병? 옛말입니다.”
바람만 스쳐도 아프다는 통풍, 더 이상 중년의 전유물이 아니다. 과거 통풍은 나이 들면서 관절에 ‘요산’이 쌓여 생기는 중년 남성의 대표 질병으로 여겨졌다. 하지만 최근 국가 통계에선 상황이 달라졌다. 전 연령대에서 20·30대의 발병 속도가 압도적으로 빠른 양상을 보이고 있다. 건강보험통계의 지난 5년간 통풍 환자 증가율을 보면 20대와 30대에서 각각 82%, 66%로 나타나 40대(49%) 50대(20%) 60대(15%)와 최대 5배가량 차이 났다. 특히 20대 남성 통풍 환자의 폭발적 증가세가 두드러졌다. 대한류마티스학회 통풍연구회 학술 위원장인 정재현 고려대 의대 교수는 최근 ‘통풍의 날(3월 16일)’ 대국민 건강 브리핑에서 “이는 일시적 현상이 아닌 청년층의 심각한 건강 적신호”라고 진단했다.
‘젊은 통풍’ 부르는 식습관
젊은 통풍 환자가 빠르게 늘고 있는 원인으로 식습관 변화와 음주, 비만, 운동 부족, 대사증후군 등에 따른 고요산혈증 증가가 지목됐다. 실제 국민건강영양조사에서 20·30대 남성의 고요산혈증 유병률이 20% 안팎으로 가장 높았다. 이후 나이들수록 떨어지다 80세 이후 다시 증가하는 경향을 보였다. 반면 여성은 20~40대에서 5~3% 수준을 유지하다 50대부터 뚜렷한 증가세를 나타냈다. 이는 여성 호르몬인 에스트로겐이 콩팥에서 요산 배출을 촉진해 혈중 농도를 낮추는 작용을 하는 덕분으로, 폐경 후 증가하는 이유를 말해 준다. 고요산혈증은 혈중 요산 농도가 보통 7㎎/㎗ 이상일 때 진단된다.
요산이 과포화되면 결정을 형성해 발가락이나 발목, 발등, 손가락, 팔꿈치 등 관절 내에 쌓여 극심한 통증(통풍 발작)을 유발한다. 모든 고요산혈증 환자에서 통풍이 발생하는 것은 아니지만 유병 기간이 길수록, 요산 농도가 높을수록 발작 위험은 커진다. 지난해 학회 발표에 의하면 국내 고요산혈증 유병 성인은 548만명으로 추산됐다.
정 교수는 통풍을 부르는 요즘 청년들의 식습관으로 일상적인 배달 음식과 치맥(치킨+맥주) 및 과당 음료 섭취, 과도한 보디프로필 다이어트를 꼽았다. 젊은 1인 가구가 늘면서 치킨, 곱창 등 내장류 배달 음식 섭취가 증가하고 있다. 이런 음식은 통풍의 원인 물질인 ‘퓨린(체내 요산 생성)’을 체내에 과도하게 쌓이게 한다. 반면 알코올은 요산 배출을 막는다. 탕후루나 탄산음료 속 액상 과당은 요산 수치를 급격히 끌어올린다.
젊은 남성들의 과도한 근육 키우기도 문제로 지적됐다. 정 교수는 23일 “근육을 만들기 위해 고농축 단백질 보충제를 복용하고 수분 섭취를 제한하는 것은 콩팥에서 소변으로 요산 배출 기능을 떨어뜨려 고요산혈증, 통풍의 급성 악화를 유발한다”고 설명했다. 단기간에 굶는 극단적 다이어트는 혈중 요산 농도를 급상승시키므로 삼가야 한다. 비만, 특히 뱃살(내장 지방) 역시 콩팥에서 요산 배출을 현저히 억제하므로 서서히 체중 감량을 시도하는 것이 바람직하다.
통풍 발작은 며칠 지나면 사라지는 게 보통이다. 하지만 혈액 내 요산은 여전히 관절을 파괴하고 있어 통증이 없더라도 평시 요산 저하제를 꾸준히 복용해 농도를 6㎎/㎗ 미만으로 유지하도록 권고된다. 술을 끊고 고기 섭취를 줄이는 등 생활습관 교정은 필수적이지만 식단만으론 요산 수치를 10~20% 밖에 못 떨어뜨린다. 이미 통풍이 발생했다면 전문의 처방을 통한 약물치료가 기본이다.
오진도 많아… 가성 통풍 등과 감별해야
통풍은 흔한 질환이지만 진료 현장에서 오진되는 사례도 적지 않다. 특히 혈중 요산 수치만을 기준으로 진단하거나 배제하는 것이 주요 원인으로 지적된다. 일반적으로 혈중 요산 농도가 7㎎/㎗ 이상일 때 통풍 발생 위험이 커지지만, 급성 발작 시에는 요산 수치가 일시적으로 정상 범위에 있을 수 있기 때문이다. 을지의대 손창남 교수는 “이는 혈액 속에 있던 요산 결정이 관절 내로 집중 이동하면서 일시적으로 혈중 농도가 낮아지거나 급성 염증 반응이 일어날 시 요산 배설 호르몬, 면역반응 조절 물질(사이토카인)이 증가해 요산을 더 많이 배출되게 만드는 효과 때문”이라고 설명했다. 또한 통풍은 흔히 발가락 관절에서 시작하는 걸로 알려졌지만 실제론 손가락, 발목, 무릎 등 비전형적인 부위에서 첫 증상이 나타나는 경우도 있어 진단이 어려울 수 있다.
아울러 가성 통풍(요산이 아닌 칼륨 침착으로 생김), 류머티즘성 관절염, 화농성 관절염, 봉와직염(피부 조직의 급성 세균 감염증) 등과 혼동하기 쉬워 감별이 중요하다. 전문가들은 통풍의 정확한 진단을 위해 관절액에서 요산 결정을 확인하는 편광현미경, 관절 초음파, 이중에너지CT 등의 검사가 도움 될 수 있다고 조언한다.
통풍연구회장인 홍승재 경희의료원 교수는 국가건강검진 항목에 요산 수치 검사를 포함할 필요성을 제기했다. 홍 교수는 “통풍은 대사질환으로 환자가 급증하고 있으며 평생 관리해야 한다. 특히 통증 없는 ‘무증상 고요산혈증’ 환자들도 많은데, 이것이 시한폭탄”이라며 “조기 발견하려면 비용이 저렴한 요산 수치 검사를 국가검진에 꼭 포함해야 한다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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