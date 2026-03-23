TXT·르세라핌·TWS 등 출격… 하이브 4월 총공세

BTS 필두로 코르티스·아일릿도

‘집안 경쟁’으로 시장 영향력 확대



올봄 K팝 신의 눈동자가 하이브를 향하고 있다. ‘맏형’ 방탄소년단(BTS)의 역사적인 귀환을 필두로 산하 레이블 아티스트들이 다음 달까지 촘촘한 컴백 라인업을 구성하며 가요계 시간표를 사실상 독점하는 모양새다.



정규 5집 ‘아리랑’을 발표하고 21일 광화문 컴백 공연을 성공적으로 마친 BTS는 25~26일에는 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 완전체로 출연한다.



4월부터는 후배 그룹들이 곧바로 바통을 이어받는다. 다음 달 13일 ‘BTS 동생그룹’ 투모로우바이투게더(TXT·사진)가 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’를 발매하고 고려대 화정체육관에서 쇼케이스를 통해 신곡 무대를 선보인다. 이들의 한층 성숙해진 서사가 기대를 모은다.



싱글 1집 타이틀곡 ‘스파게티(SPAGHETTI)’로 빌보드 ‘핫 100’ 50위에 오르며 팀 최고 기록을 경신한 쏘스뮤직의 걸그룹 르세라핌도 약 6개월 만 신보를 준비 중이다. ‘앙탈 챌린지’ 열풍의 주역 TWS(투어스) 역시 플레디스 ‘청량돌’의 자존심을 걸고 컴백 대열에 합류한다.



막내 라인도 가세했다. 빅히트뮤직의 코르티스는 다음 달 20일 선공개 곡을 발표한 뒤 5월 4일 EP ‘그린그린(GREENGREEN)’을 정식 발매한다. 데뷔 앨범으로 더블 밀리언셀러를 기록한 만큼 이번에도 ‘괴물 신인’의 저력을 보여줄지 주목된다. 빌리프랩의 아일릿도 다음 달 30일 새 앨범 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’와 함께 서울부터 홍콩을 잇는 투어에 나서며 글로벌 팬덤 확장에 박차를 가한다.



주요 아티스트들이 연달아 출격하면서 음원 차트와 방송은 사실상 하이브 레이블 간의 ‘집안 경쟁’이 될 전망이다. 가요계 한 관계자는 “과거에는 대형 가수들이 활동 시기를 피해 경쟁을 최소화하는 것이 일반적이었다면, 지금은 하나의 플랫폼 안에서 다양한 팀이 동시에 움직이며 시너지를 극대화하는 구조”라며 “BTS라는 구심점을 중심으로 하이브가 시장 영향력을 확대하려는 전략으로 읽힌다”고 말했다.



이다연 기자



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 645 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 올봄 K팝 신의 눈동자가 하이브를 향하고 있다. ‘맏형’ 방탄소년단(BTS)의 역사적인 귀환을 필두로 산하 레이블 아티스트들이 다음 달까지 촘촘한 컴백 라인업을 구성하며 가요계 시간표를 사실상 독점하는 모양새다.정규 5집 ‘아리랑’을 발표하고 21일 광화문 컴백 공연을 성공적으로 마친 BTS는 25~26일에는 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 완전체로 출연한다.4월부터는 후배 그룹들이 곧바로 바통을 이어받는다. 다음 달 13일 ‘BTS 동생그룹’ 투모로우바이투게더(TXT·)가 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’를 발매하고 고려대 화정체육관에서 쇼케이스를 통해 신곡 무대를 선보인다. 이들의 한층 성숙해진 서사가 기대를 모은다.싱글 1집 타이틀곡 ‘스파게티(SPAGHETTI)’로 빌보드 ‘핫 100’ 50위에 오르며 팀 최고 기록을 경신한 쏘스뮤직의 걸그룹 르세라핌도 약 6개월 만 신보를 준비 중이다. ‘앙탈 챌린지’ 열풍의 주역 TWS(투어스) 역시 플레디스 ‘청량돌’의 자존심을 걸고 컴백 대열에 합류한다.막내 라인도 가세했다. 빅히트뮤직의 코르티스는 다음 달 20일 선공개 곡을 발표한 뒤 5월 4일 EP ‘그린그린(GREENGREEN)’을 정식 발매한다. 데뷔 앨범으로 더블 밀리언셀러를 기록한 만큼 이번에도 ‘괴물 신인’의 저력을 보여줄지 주목된다. 빌리프랩의 아일릿도 다음 달 30일 새 앨범 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’와 함께 서울부터 홍콩을 잇는 투어에 나서며 글로벌 팬덤 확장에 박차를 가한다.주요 아티스트들이 연달아 출격하면서 음원 차트와 방송은 사실상 하이브 레이블 간의 ‘집안 경쟁’이 될 전망이다. 가요계 한 관계자는 “과거에는 대형 가수들이 활동 시기를 피해 경쟁을 최소화하는 것이 일반적이었다면, 지금은 하나의 플랫폼 안에서 다양한 팀이 동시에 움직이며 시너지를 극대화하는 구조”라며 “BTS라는 구심점을 중심으로 하이브가 시장 영향력을 확대하려는 전략으로 읽힌다”고 말했다.이다연 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지