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AI 반도체·원자력 등 성장 주도 산업 집중 투자

입력:2026-03-23 23:03
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NH투자증권


NH-아문디자산운용이 한국 경제의 구조적 변화와 정부 정책 수혜가 기대되는 산업에 투자하는 ‘성장주도 코리아 펀드’를 출시했다. 이 펀드는 AI 반도체와 인프라, 방산, 조선, 원자력, 신재생에너지 등 향후 성장을 이끌 산업 내 경쟁력 있는 기업에 투자하는 액티브 주식형 상품이다.

운용의 핵심은 AI 대전환(AX), 자본시장 대전환(CX), 친환경 대전환(GX) 등 한국의 3대 대전환에 맞춰 유망 산업을 발굴하는 데 있다. 정부 정책과 산업 변화의 수혜가 기대되는 종목을 중심으로 포트폴리오를 꾸린다는 전략이다.

종목 선정 과정에서는 운용역과 애널리스트가 함께 산업과 기업을 분석하는 협업 체계를 활용한다. 이를 통해 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 다양한 모델 포트폴리오를 구축할 계획이다.

범농협 계열사도 힘을 보탠다. 농협상호금융, NH농협은행, NH투자증권 등은 총 250억원 규모의 시드머니를 투자하기로 했다. NH-아문디자산운용은 운용보수 일부를 공익기금으로 적립해 사회공익 활동에도 활용할 방침이다.

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