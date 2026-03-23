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주유 10%·생활 할인까지… 운전자 특화 카드 출시

입력:2026-03-23 23:03
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삼성카드


삼성카드가 고유가 시대 운전자의 주유비 부담을 줄여주는 ‘삼성 아이디 스테이션(iD STATION) 카드(HD현대오일뱅크)’를 출시했다.

삼성 아이디 스테이션 카드는 HD현대오일뱅크에서 주유 시 전월 실적에 따라 결제액의 10%를 월 최대 3만5000원까지 할인받을 수 있다. 또 주유 시에는 HD현대오일뱅크 멤버십 포인트가 ℓ당 3포인트 적립되며, 액화석유가스(LPG) 충전 시에는 ℓ당 4포인트가 적립된다. 출시를 기념해 고급 휘발유인 ‘카젠’이나 ‘울트라 카젠’ 주유 시 ℓ당 최대 9포인트를 적립해주는 프로모션도 진행된다.

이 밖에 이동통신, 편의점, 온라인 쇼핑에서 결제액의 5%를 월 최대 5000원까지 할인받을 수 있다. 스피드메이트에서는 엔진오일 교환 시 2만원 현장 할인과 타이어 펑크 수리, 타이어 위치 교환 등의 서비스도 제공된다. 연회비는 국내 전용과 비자(VISA) 모두 1만5000원이다. 자세한 내용은 삼성카드와 HD현대오일뱅크 홈페이지, 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

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