고액 자산가 겨냥한 최적화된 금융 솔루션 제공
SC제일은행
SC제일은행은 지난해 압구정 프라이빗 뱅킹 센터 개점을 시작으로 고액 자산가 고객을 위한 ‘차세대 프라이빗 뱅킹 모델’을 운용하고 있다. 자산 10억원 이상의 고객에게 최적화된 금융 솔루션을 제공하기 위해서다.
SC제일은행은 투자·외환·보험 등 각 분야 전문가 그룹을 바탕으로 정교한 포트폴리오를 제안한다. 압구정 센터 소속 관계관리자(RM)들은 최소 10년 이상의 경력을 갖췄으며, 세계적 경영대학원인 인시아드와 연계한 ‘SC-INSEAD 웰스 아카데미’를 수료한 금융 전문가들로 이뤄졌다.
오는 5월에는 각 분야 전문가와 업계 리더들이 인사이트를 공유하는 ‘마스터 클래스’(Master Class)가 열린다. 이번 클래스에는 SC제일은행 프라이빗 뱅킹 센터 1호 고객인 박세리 감독이 참여하고, 현장 추첨을 통해 박 감독의 원포인트 레슨과 프라이빗 디너 등도 마련한다. SC제일은행은 프라이빗 뱅킹 고객 자녀를 대상으로 영국 옥스퍼드·캠브리지 대학에 재학 중인 멘토들과 교류하는 기회도 제공한다.
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