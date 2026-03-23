주식·ETF 모으면 리워드 3000만원 배분 이벤트
삼성증권
삼성증권이 비대면 계좌를 보유한 국내 주식 모으기 무경험 고객을 대상으로 ‘주식 모으기 참여하고 혜택은 N빵!’ 이벤트를 5월 29일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 기간 내 국내 주식 모으기 또는 국내 증시에 상장된 상장지수펀드(ETF) 모으기를 통해 누적 매수 금액 조건을 달성하면 보상을 지급하는 방식이다. 리워드 3000만원은 100만원 이상 누적 매수한 고객 수로 나눠 지급한다. 다만 5월 29일까지 100만원 잔고 유지 조건이 있다.
삼성증권 주식 모으기 서비스를 이용하면 원하는 종목의 금액이나 수량, 매수 주기를 설정해 자동으로 매수 주문을 할 수 있다. 적립할 종목 선택, 적립 규칙 설정, 최종 확인 등의 단계를 거쳐 간단하게 등록 가능하다. 이후에는 ‘나의 모으기 현황’에서 누적된 주식 모으기 관련 현황을 확인할 수 있다. 주식을 정기적으로 적립하거나 다양한 종목에 꾸준히 투자하고 싶은 고객, 매수 시점을 일일이 고민하기 어려운 고객에게 유용하다.
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