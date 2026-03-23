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디폴트옵션 수익률 1위… 퇴직연금 운영 최고 성과

입력:2026-03-23 23:05
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한국투자증권


한국투자증권은 업계 최고 수준의 퇴직연금 운용 성과를 나타내는 증권사다. 고용노동부가 발표한 지난해 4분기 디폴트옵션 현황에 따르면 한국투자증권의 ‘디폴트옵션 적극투자형 BF1’은 연간 수익률 26.62%로 전체 퇴직연금사업자의 포트폴리오 가운데 가장 높았다. 해당 기간 전체 적극투자형 포트폴리오의 평균 수익률은 14.93%로 집계됐다.

이는 체계적인 자산 배분 전략과 운용 전문성에 따른 결과다. 한국투자증권의 해당 포트폴리오는 최근 8개 분기 중 7개 분기에서 전체 수익률 1위 자리를 차지했다. 증권사 기준으로는 8개 분기 연속 1위 자리를 지키고 있다.

서비스 혁신에서도 두각을 나타내고 있다. 한국투자증권은 지난해 고용노동부가 발표한 ‘2025년 우수 퇴직연금사업자 평가’에서 전체종합평가 상위 10% 사업자로 선정됐다. 총 41개 사업자가 참여한 이번 평가에서 한국투자증권은 운용상품 역량, 원리금보장 수익률 성과, 디폴트옵션 등 모든 항목에서 고른 성적을 거뒀다.

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