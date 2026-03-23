지에이코리아와 MOU… 건전성·소비자보호 강화
삼성화재
삼성화재는 최근 법인보험대리점(GA) 지에이코리아와 금융소비자 보호 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 보험사와 GA 간 협력을 통해 보험 모집 과정의 건전성과 투명성을 높이기 위해 마련됐다.
2009년 설립된 지에이코리아는 약 1만7000명의 설계사가 활동하는 대형 법인보험대리점이다. 지난 9일 서울 서초구 삼성화재 본사에서 열린 협약식에는 원동주 삼성화재 마켓리딩본부 부사장과 변광식 지에이코리아 사장 등이 참석해 협력 방안을 논의했다.
양사는 이번 협약을 통해 위·수탁 업무 관련 리스크 예방을 위한 내부통제 강화 및 자율점검, 금융소비자 보호를 위한 민원 예방 및 처리, 개인정보 보호 및 관리 체계 고도화 등의 부문에서 힘을 합치기로 했다. 원 부사장은 “보험사와 GA 간 지속적인 협력을 통해 금융소비자 보호 체계를 꾸준히 강화해 나갈 필요가 있다”며 “앞으로도 GA업계와 함께 건전한 보험 영업 환경 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
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