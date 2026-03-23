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PX 50% 할인·연 10% 적금 혜택… 군 장병 맞춤형 카드 선봬

입력:2026-03-23 23:04
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IBK기업은행


IBK기업은행이 병역 의무자를 위한 ‘뉴 IBK나라사랑카드’를 출시했다. 이번 출시는 IBK기업은행이 신한은행, 하나은행과 함께 올해부터 2033년까지 나라사랑카드 제3기 사업자로 선정된 데 따른 것이다. 2·3기 모두 사업자로 선정된 곳은 IBK기업은행이 유일하다.

뉴 IBK나라사랑카드는 군 장병의 실제 생활 패턴을 반영해 혜택과 디지털 편의성을 강화한 것이 특징이다. 장병용 매점(PX) 할인 혜택은 최대 50%까지 확대됐다. 일상 소비뿐 아니라 부대 회식이나 선물 구매 등 비교적 큰 금액의 결제에도 활용할 수 있도록 설계했다.

현역 병사가 군 급여를 받을 경우 전월 실적과 관계없이 네이버플러스 멤버십, 통신료, 편의점 할인 등을 받을 수 있는 서비스도 담았다. 무료 상해보험 보장 한도는 최대 5억3000만원으로 늘렸고, 보이스피싱 피해 보상과 군 복무 중 각종 사고, 트라우마 관련 진단 보장도 포함했다.

장병 자산 형성을 돕기 위한 금융 혜택도 강화했다. ‘장병내일준비적금’ 최고 금리는 연 10.2%까지 높였다. 네이버페이에 카드를 등록해 이용하면 결제액의 10%를 네이버페이 포인트로 돌려받을 수 있는 제휴 혜택도 제공한다.

IBK기업은행 관계자는 “지난 10년간 축적한 경험과 데이터를 바탕으로 금융과 IT를 결합한 실질적 혜택을 담았다”며 “군 장병의 자산 형성을 돕는 금융 서비스를 계속 확대하겠다”고 말했다.

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