대전 자동차부품 공장서 대형 화재… 55명 부상·14명 연락두절
1개동 피해… 붕괴 위험 탓 수색 난항
‘연락두절’ 직원, 휴대전화 위치 추적
인근에 폭발 위험 나트륨 ‘안전 조치’
이 대통령 “인력 등 가용자원 총동원”
20일 오후 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 밸브 엔진 부품 제조공장에서 화재가 발생해 55명이 중경상을 입었다. 출근 직원 가운데 14명은 연락이 두절돼 경찰과 소방당국이 소재 파악에 나섰다.
소방당국에 따르면 불은 이날 오후 1시17분쯤 발생했다. 소방당국은 신고 1분여만인 오후 1시18분 현장에 도착해 진화작업에 나섰다. 하지만 거센 불길 탓에 발생 10여분만인 오후 1시26분 대응 1단계가, 오후 1시31분에는 대응 2단계가 각각 발령됐다. 1시53분에는 국가소방동원령이 발령됐다.
이 불로 오후 5시30분 현재 중상자 24명, 경상자 31명 등 55명이 부상을 입은 것으로 파악됐다. 부상자들은 화재를 피해 건물 밖으로 뛰어내리면서 골절상을 입거나 연기를 흡입한 것으로 알려졌다. 부상자 일부는 충남대병원·을지대병원 등 지역 병원으로 분산 이송돼 치료를 받고 있고 경상자 20명은 개별 진료 후 귀가했다.
이날 출근한 것으로 파악된 업체 관계자 170명 가운데 14명은 연락이 두절된 상태다. 남득우 대전 대덕소방서장은 “연락 두절된 직원들이 아직 건물 내부에 있는지 확인이 되진 않은 상황”이라며 “오늘 출장을 간 인원이 2~3명 정도 있었다고 한다. 연락이 끊긴 14명은 휴대전화 번호를 확인해 위치를 추적 중”이라고 말했다.
소방당국은 화재가 발생한 건물의 진화는 약 80% 정도 마쳤지만, 이 건물 옆동으로 불이 번질 수 있는 만큼 연소 확대 저지에 중점을 두고 진압을 진행 중이다. 화재 발생 건물 인근 별도 공간에는 폭발 우려가 있는 나트륨 101㎏이 쌓여 있어 이에 대한 안전 조치도 병행했다. 다만 화재가 발생한 건물은 붕괴 우려가 있어 내부를 수색하기 어려운 상황이다. 남 서장은 “스프링클러는 주차장에만 설치돼 있었고 공장에는 옥내소화전이 설치가 돼 있었다”며 “스프링클러 작동 여부는 추가적으로 조사해봐야 한다”고 말했다.
화재 당시 이 업체는 점심시간이었다. 직원들은 화재 비상 경보를 듣고 밖으로 뛰쳐나왔다며 급박했던 현장 상황을 전했다. 한 직원은 “점심시간이어서 다들 쉬고 있었는데 화재 경보가 울리더니 ‘쿵쿵’ 하는 소리가 들렸다. 이후 연기가 올라와서 창문으로 대피했다”며 “사람들의 비명소리도 들려서 급하게 뛰쳐나왔다”고 말했다. 또 다른 직원은 “소화기와 소화전을 동원해 불을 꺼보려고 시도했지만 소용 없었다”며 “평소에 화재 대응 훈련을 자주 했음에도 불길이 워낙 거세 막을 수 없었다”고 토로했다.
이재명 대통령은 화재 소식을 보고 받은 즉시 “사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용자원을 총동원하라”고 지시했다. 이 대통령은 “신속한 인명 구조와 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라”고 당부했다. 정청래 더불어민주당 대표는 박정현 당 대전시당위원장을 현장에 급파하고 대전 지역 의원인 조승래 사무총장에 당 차원의 지원방안을 마련토록 했다.
김용헌 이동환 송경모 기자, 대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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