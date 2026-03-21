정부 안전사고 예방 총력전… 20~22일 다중운집경보 ‘주의’ 발령

기간 늘리고 서울 전역으로 확대

인파 밀집 상황 실시간 모니터링

연합뉴스

정부가 광화문광장 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 서울 전역에 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다. 공연장에만 최대 26만명이 몰릴 것으로 예상되자 선제 대응에 나선 것이다.



행정안전부는 20일 오전 9시부터 22일 오전 6시까지 다중운집인파재난 위기경보 주의 단계를 발령한다고 20일 밝혔다. 당초 공연 당일인 21일 하루만 주의 단계로 관리할 예정이었지만 기간을 늘렸다. 적용 지역도 당초 서울 종로구와 중구 일대에서 서울 전역으로 확대했다.



행안부 관계자는 “서울 곳곳에서 사전 이벤트가 진행된다. 공연 뒤에도 행사 참여 인파가 여러 곳으로 흩어질 가능성이 커 기간과 지역을 확대했다”고 말했다.



공연 당일에는 범정부 현장상황실이 정부서울청사에 설치된다. 현장상황실은 인파 밀집 상황을 실시간으로 총괄 관리한다. 또 공연장 주요 장소와 인근 지하철역에는 현장상황관리관이 파견돼 인파 통제와 관람객 귀가를 돕는다.



민·관 전문가로 구성된 정부합동안전점검단은 21일까지 운영된다. 점검단은 인파관리, 보안테러, 시설물안전, 교통안전, 행사안전, 응급구조 등 6개 반으로 구성돼 전반적인 안전 관리 실태를 살핀다.



문화체육관광부는 21일 오전 7시부터 22일 오전 7시까지 종로구와 중구에 공연장 재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령한다. 이에 따라 상황관리본부를 운영하고 안전관리 체계를 구축한다. 공연장 재난을 대상으로 위기경보가 발령되는 것은 이번이 처음이다.



지하철은 21일 광화문역을 오후 2~10시에, 시청·경복궁역을 오후 3~10시에 무정차 통과한다. 해당 시간에 지하철역 출입구도 폐쇄된다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 광화문광장 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 서울 전역에 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다. 공연장에만 최대 26만명이 몰릴 것으로 예상되자 선제 대응에 나선 것이다.행정안전부는 20일 오전 9시부터 22일 오전 6시까지 다중운집인파재난 위기경보 주의 단계를 발령한다고 20일 밝혔다. 당초 공연 당일인 21일 하루만 주의 단계로 관리할 예정이었지만 기간을 늘렸다. 적용 지역도 당초 서울 종로구와 중구 일대에서 서울 전역으로 확대했다.행안부 관계자는 “서울 곳곳에서 사전 이벤트가 진행된다. 공연 뒤에도 행사 참여 인파가 여러 곳으로 흩어질 가능성이 커 기간과 지역을 확대했다”고 말했다.공연 당일에는 범정부 현장상황실이 정부서울청사에 설치된다. 현장상황실은 인파 밀집 상황을 실시간으로 총괄 관리한다. 또 공연장 주요 장소와 인근 지하철역에는 현장상황관리관이 파견돼 인파 통제와 관람객 귀가를 돕는다.민·관 전문가로 구성된 정부합동안전점검단은 21일까지 운영된다. 점검단은 인파관리, 보안테러, 시설물안전, 교통안전, 행사안전, 응급구조 등 6개 반으로 구성돼 전반적인 안전 관리 실태를 살핀다.문화체육관광부는 21일 오전 7시부터 22일 오전 7시까지 종로구와 중구에 공연장 재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령한다. 이에 따라 상황관리본부를 운영하고 안전관리 체계를 구축한다. 공연장 재난을 대상으로 위기경보가 발령되는 것은 이번이 처음이다.지하철은 21일 광화문역을 오후 2~10시에, 시청·경복궁역을 오후 3~10시에 무정차 통과한다. 해당 시간에 지하철역 출입구도 폐쇄된다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지