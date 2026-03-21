세상 향한 일곱 청년의 ‘아리랑’… “삶의 파도 헤치고 나가겠다”

3년9개월 만에 정규 5집 발매



팝에 민요 등 한국 전통 섞은 퓨전

4곡에 일상 감정·정체성 고민 녹여

타이틀 ‘스윔’은 나만의 속도 다짐

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 밤, 서울 뚝섬한강공원에서 ‘BTS 컴백 드론 라이트쇼’가 진행되고 있다. 멤버 7명의 얼굴이 드론으로 그려졌다. 뉴시스

뮤직비디오 속 거대한 배 한 척이 짙은 청색의 파도를 가르며 나아간다. 3년9개월이란 긴 기다림을 건너 일곱명의 선원이 마침내 닻을 올렸다. 방탄소년단(BTS)이 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매하며 전 세계에 또다시 거대한 물살을 일으켰다.



‘아리랑’은 ‘30대 BTS’가 내놓는 첫 정규 앨범이다. 팀의 정체성과 멤버들이 일상에서 마주한 보편적인 감정들을 14개 트랙으로 엮어낸 이번 신보는 팬덤 아미(ARMY)와 함께 “삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 나아가겠다”는 단단한 약속이기도 하다.



앨범명 ‘아리랑’이 상징하듯 이번 신보에는 멤버들이 한국의 전통과 정서를 현대적인 음악으로 재해석한 시도가 곳곳에 담겼다. 첫 트랙 ‘바디 투 바디’ 말미에 스며드는 민요 ‘아리랑’ 선율이 앨범의 포문을 연다. RM은 이 곡을 두고 “아리랑과 힙합스러운 팝이 섞인, 마치 ‘김치 얹은 페이스트리’ 같은 퓨전”이라며 “퓨전이 잘 어우러지면 정말 맛있지 않나. 관객분들이 아리랑을 따라 불러주면 좋겠다”고 말했다.



익숙한 정서를 낯선 방식으로 재배치하는 이 시도는 앨범 전반을 관통한다. 세 번째 트랙 ‘에일리언’에서 백범 김구 선생을 호명한 BTS는 글로벌 스타로서 느끼는 이방인적 감각을 역사적 맥락 위에 올려놨다. 6번 트랙 ‘No.29’에는 국보 성덕대왕신종(에밀레종)의 종소리를 넣어 한국의 미를 소리로 구현했다.



타이틀곡 ‘스윔’은 방시혁 의장의 총괄 프로듀싱 아래 RM이 작사 전반을 맡은 얼터너티브 팝으로, 자극적인 훅 대신 정제된 멜로디 위에 “삶의 파도 속에서도 나만의 속도로 헤엄치겠다”는 다짐을 담담하게 얹었다. “헤엄쳐, 그냥 뛰어들고 싶어. 이 미친 세상 속에서도 숨 쉴 곳을 찾으며, 나는 계속 나아가”라는 가사는 그 의지를 직선적으로 드러낸다.



‘앤서: 러브 마이셀프’와 ‘소우주’, ‘라이프 고즈 온’ 등 예전 곡들에서 이어져온 삶에 대한 애정과 위로는 이 곡에서 한층 깊고 단단한 결로 확장된다. 지민은 “끝없는 고민 속에서도 함께 헤쳐 나가겠다는 의지”를 담았다고 했고, 뷔는 “아미에게 바치는 최고의 러브송”이라고 설명했다.



앨범에는 멤버들의 솔직한 감정들이 고르게 배어 있다. ‘훌리건’은 세계를 누비며 구축해온 BTS만의 여정을, ‘2.0’에서는 세상의 편견을 정면으로 마주한 솔직한 심경을 풀어낸다. 마지막 트랙 ‘인투 더 선’은 어쿠스틱한 선율 위에 “네가 부르면 어디든 달려가겠다”는 태도를 담으며 앨범의 여운을 길게 끌고 간다.



BTS는 21일 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 열고 신곡 무대를 선보인다. 이어 미국 뉴욕 ‘스포티파이XBTS: SWIMSIDE’ 이벤트와 NBC방송 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’ 출연으로 글로벌 행보를 이어간다. “하루하루 숨을 고르며 헤엄쳐가는 모두의 노래가 되길 바란다”는 그들의 ‘스윔’은 이제 막 많은 이들의 마음속으로 깊숙이 유영하기 시작했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 645 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 뮤직비디오 속 거대한 배 한 척이 짙은 청색의 파도를 가르며 나아간다. 3년9개월이란 긴 기다림을 건너 일곱명의 선원이 마침내 닻을 올렸다. 방탄소년단(BTS)이 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매하며 전 세계에 또다시 거대한 물살을 일으켰다.‘아리랑’은 ‘30대 BTS’가 내놓는 첫 정규 앨범이다. 팀의 정체성과 멤버들이 일상에서 마주한 보편적인 감정들을 14개 트랙으로 엮어낸 이번 신보는 팬덤 아미(ARMY)와 함께 “삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 나아가겠다”는 단단한 약속이기도 하다.앨범명 ‘아리랑’이 상징하듯 이번 신보에는 멤버들이 한국의 전통과 정서를 현대적인 음악으로 재해석한 시도가 곳곳에 담겼다. 첫 트랙 ‘바디 투 바디’ 말미에 스며드는 민요 ‘아리랑’ 선율이 앨범의 포문을 연다. RM은 이 곡을 두고 “아리랑과 힙합스러운 팝이 섞인, 마치 ‘김치 얹은 페이스트리’ 같은 퓨전”이라며 “퓨전이 잘 어우러지면 정말 맛있지 않나. 관객분들이 아리랑을 따라 불러주면 좋겠다”고 말했다.익숙한 정서를 낯선 방식으로 재배치하는 이 시도는 앨범 전반을 관통한다. 세 번째 트랙 ‘에일리언’에서 백범 김구 선생을 호명한 BTS는 글로벌 스타로서 느끼는 이방인적 감각을 역사적 맥락 위에 올려놨다. 6번 트랙 ‘No.29’에는 국보 성덕대왕신종(에밀레종)의 종소리를 넣어 한국의 미를 소리로 구현했다.타이틀곡 ‘스윔’은 방시혁 의장의 총괄 프로듀싱 아래 RM이 작사 전반을 맡은 얼터너티브 팝으로, 자극적인 훅 대신 정제된 멜로디 위에 “삶의 파도 속에서도 나만의 속도로 헤엄치겠다”는 다짐을 담담하게 얹었다. “헤엄쳐, 그냥 뛰어들고 싶어. 이 미친 세상 속에서도 숨 쉴 곳을 찾으며, 나는 계속 나아가”라는 가사는 그 의지를 직선적으로 드러낸다.‘앤서: 러브 마이셀프’와 ‘소우주’, ‘라이프 고즈 온’ 등 예전 곡들에서 이어져온 삶에 대한 애정과 위로는 이 곡에서 한층 깊고 단단한 결로 확장된다. 지민은 “끝없는 고민 속에서도 함께 헤쳐 나가겠다는 의지”를 담았다고 했고, 뷔는 “아미에게 바치는 최고의 러브송”이라고 설명했다.앨범에는 멤버들의 솔직한 감정들이 고르게 배어 있다. ‘훌리건’은 세계를 누비며 구축해온 BTS만의 여정을, ‘2.0’에서는 세상의 편견을 정면으로 마주한 솔직한 심경을 풀어낸다. 마지막 트랙 ‘인투 더 선’은 어쿠스틱한 선율 위에 “네가 부르면 어디든 달려가겠다”는 태도를 담으며 앨범의 여운을 길게 끌고 간다.BTS는 21일 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 열고 신곡 무대를 선보인다. 이어 미국 뉴욕 ‘스포티파이XBTS: SWIMSIDE’ 이벤트와 NBC방송 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’ 출연으로 글로벌 행보를 이어간다. “하루하루 숨을 고르며 헤엄쳐가는 모두의 노래가 되길 바란다”는 그들의 ‘스윔’은 이제 막 많은 이들의 마음속으로 깊숙이 유영하기 시작했다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지