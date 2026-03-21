아리랑 울리는 광화문, BTS 쇼타임

정규 5집 앨범 발표… 광화문 컴백



오후 8시 ‘왕의 길’ 걸어서 무대로

넷플릭스 통해 190여개국 생중계

아미 2.2만명 포함 26만명 몰릴 듯

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연을 위한 무대가 설치되고 있다. 광화문의 BTS 공연 안내 게시판을 앵글에 담아 촬영한 공연장 전경. 윤웅 기자

K팝 제왕이 다시 세계를 향해 헤엄쳐 나간다. 군 복무를 마치고 약 4년 만에 ‘완전체’로 돌아온 방탄소년단(BTS)은 “한국이라는 뿌리에서 다시 시작하는” 정규 5집 앨범 ‘아리랑’을 20일 발표했다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯한 신곡 무대는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에서 처음 공개된다.



멤버 제이홉은 이날 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “있는 그대로의 모습을 보여주는 것은 결국 뿌리에서 시작하는 일이라고 생각했다. 그 뿌리가 함께 견고했기에 지금의 우리가 있다고 본다”고 밝혔다. 지민은 앨범 타이틀을 ‘아리랑’으로 정한 것이 “음악과 퍼포먼스 전반에서 우리의 정체성과 우리답게 말하는 방식이 무엇인지 고민”한 결과라고 설명했다.



BTS 컴백 공연을 앞둔 광화문광장으로 세계인의 시선이 쏠리고 있다. 격동의 한국사를 지나며 저항과 환희, 연대로 채워졌던 광화문광장이 이제 K컬처의 성지로 거듭나는 것이다. BTS 일곱 멤버는 공연 당일 오후 8시쯤 경복궁 근정문→흥례문→광화문→월대로 이어지는 ‘왕의 길’을 걸어 나온다. 이어 광장 북측에 특별 설치된 무대에 올라 세계 각국에서 온 아미(팬덤명) 2만2000명을 마주한다.



21세기 한국 대중문화를 상징하는 BTS의 광화문 공연은 전통과 현대가 하나로 어우러지는 역사적 순간이다. 개럿 잉글리시 공연 총괄 프로듀서는 이날 미디어 브리핑에서 “전통과 현대가 조화롭게 어우러지는 데 큰 노력을 기울였다”며 “BTS의 비전을 구현하면서 광화문과 경복궁이라는 역사적 공간을 존중하는 의미도 담았다”고 말했다.



이 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수 콘서트를 생중계하는 건 처음이다. 미국 빌보드는 “BTS는 광화문 컴백 무대를 공동의 모임과 민족적 표현이라는 더 큰 맥락 속에 위치시켰다”며 “다른 어떤 장소에서도 찾아보기 힘든 역사적 울림을 선사할 것”이라고 기대했다.



당일 광화문 일대는 큰 혼잡이 예상된다. 최대 26만명이 몰릴 전망이다. 2002년 월드컵 거리 응원 이후 최대 규모다. 현장 점검을 마친 최휘영 문화체육관광부 장관은 “이번 공연은 전 세계인에게 K컬처의 매력을 한껏 선보일 수 있는 상징적 순간이 될 것”이라며 “무엇보다 중요한 것은 안전이다. 성공적인 공연이 이뤄질 수 있도록 시민 여러분이 협조해 달라”고 당부했다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8349 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. K팝 제왕이 다시 세계를 향해 헤엄쳐 나간다. 군 복무를 마치고 약 4년 만에 ‘완전체’로 돌아온 방탄소년단(BTS)은 “한국이라는 뿌리에서 다시 시작하는” 정규 5집 앨범 ‘아리랑’을 20일 발표했다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯한 신곡 무대는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에서 처음 공개된다.멤버 제이홉은 이날 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “있는 그대로의 모습을 보여주는 것은 결국 뿌리에서 시작하는 일이라고 생각했다. 그 뿌리가 함께 견고했기에 지금의 우리가 있다고 본다”고 밝혔다. 지민은 앨범 타이틀을 ‘아리랑’으로 정한 것이 “음악과 퍼포먼스 전반에서 우리의 정체성과 우리답게 말하는 방식이 무엇인지 고민”한 결과라고 설명했다.BTS 컴백 공연을 앞둔 광화문광장으로 세계인의 시선이 쏠리고 있다. 격동의 한국사를 지나며 저항과 환희, 연대로 채워졌던 광화문광장이 이제 K컬처의 성지로 거듭나는 것이다. BTS 일곱 멤버는 공연 당일 오후 8시쯤 경복궁 근정문→흥례문→광화문→월대로 이어지는 ‘왕의 길’을 걸어 나온다. 이어 광장 북측에 특별 설치된 무대에 올라 세계 각국에서 온 아미(팬덤명) 2만2000명을 마주한다.21세기 한국 대중문화를 상징하는 BTS의 광화문 공연은 전통과 현대가 하나로 어우러지는 역사적 순간이다. 개럿 잉글리시 공연 총괄 프로듀서는 이날 미디어 브리핑에서 “전통과 현대가 조화롭게 어우러지는 데 큰 노력을 기울였다”며 “BTS의 비전을 구현하면서 광화문과 경복궁이라는 역사적 공간을 존중하는 의미도 담았다”고 말했다.이 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수 콘서트를 생중계하는 건 처음이다. 미국 빌보드는 “BTS는 광화문 컴백 무대를 공동의 모임과 민족적 표현이라는 더 큰 맥락 속에 위치시켰다”며 “다른 어떤 장소에서도 찾아보기 힘든 역사적 울림을 선사할 것”이라고 기대했다.당일 광화문 일대는 큰 혼잡이 예상된다. 최대 26만명이 몰릴 전망이다. 2002년 월드컵 거리 응원 이후 최대 규모다. 현장 점검을 마친 최휘영 문화체육관광부 장관은 “이번 공연은 전 세계인에게 K컬처의 매력을 한껏 선보일 수 있는 상징적 순간이 될 것”이라며 “무엇보다 중요한 것은 안전이다. 성공적인 공연이 이뤄질 수 있도록 시민 여러분이 협조해 달라”고 당부했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지