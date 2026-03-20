수심위 “성추행 혐의 장경태 검찰 송치해야”
2차 가해 혐의는 보완수사 의결
경찰 수사심의위원회(수심위)가 장경태 더불어민주당 의원이 받는 성추행 혐의에 대해 검찰에 송치해야 한다는 의견을 냈다.
서울경찰청 수심위는 19일 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해 송치 의견으로, 성폭력처벌법(비밀준수) 위반(2차 가해) 혐의에 대해 보완수사 후 송치 의견으로 의결한 것으로 파악됐다. 수심위에 출석한 장 의원은 “혐의가 없으니 인정될 게 없다”고 취재진에게 밝혔지만 수심위는 경찰 수사에 이어 검찰의 판단을 받을 필요가 있다고 본 것이다.
수심위는 이날 약 4시간 동안 경찰 수사팀과 장 의원, 고소인 A씨 측 법률대리인의 의견을 청취했다. 경찰 관계자는 “장시간 심도 있는 심의·토론을 한 뒤 표결했다”고 설명했다. 민간위원이 참여하는 수심위는 사건 관계인들이 수사 결과에 불복할 때 수사의 적정성·적법성을 심사하는 기구다. 이번 수심위는 장 의원 측 요청으로 개최된 것으로 알려졌다.
A씨 측은 지난 16일 경찰에 제출한 의견서에서 장 의원의 심의 요청에 대해 “권력을 이용해 사법 절차를 지연시키려는 시도”라고 주장했다. A씨는 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 성추행을 당했다며 지난해 말 그를 준강제추행 혐의로 고소했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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