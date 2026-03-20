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수심위 “성추행 혐의 장경태 검찰 송치해야”

입력:2026-03-20 00:03
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2차 가해 혐의는 보완수사 의결

더불어민주당 장경태 의원이 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 자신의 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 장 의원은 성추행 피해를 주장하는 고소인과 사건 현장 동석자들을 상대로 거짓말탐지기 조사를 해달라는 취지로 경찰 수사심의위 개최를 요청했다. 연합뉴스

경찰 수사심의위원회(수심위)가 장경태 더불어민주당 의원이 받는 성추행 혐의에 대해 검찰에 송치해야 한다는 의견을 냈다.

서울경찰청 수심위는 19일 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해 송치 의견으로, 성폭력처벌법(비밀준수) 위반(2차 가해) 혐의에 대해 보완수사 후 송치 의견으로 의결한 것으로 파악됐다. 수심위에 출석한 장 의원은 “혐의가 없으니 인정될 게 없다”고 취재진에게 밝혔지만 수심위는 경찰 수사에 이어 검찰의 판단을 받을 필요가 있다고 본 것이다.

수심위는 이날 약 4시간 동안 경찰 수사팀과 장 의원, 고소인 A씨 측 법률대리인의 의견을 청취했다. 경찰 관계자는 “장시간 심도 있는 심의·토론을 한 뒤 표결했다”고 설명했다. 민간위원이 참여하는 수심위는 사건 관계인들이 수사 결과에 불복할 때 수사의 적정성·적법성을 심사하는 기구다. 이번 수심위는 장 의원 측 요청으로 개최된 것으로 알려졌다.

A씨 측은 지난 16일 경찰에 제출한 의견서에서 장 의원의 심의 요청에 대해 “권력을 이용해 사법 절차를 지연시키려는 시도”라고 주장했다. A씨는 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 성추행을 당했다며 지난해 말 그를 준강제추행 혐의로 고소했다.

조민아 기자 minajo@kmib.co.kr

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