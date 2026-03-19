라리자니 암살 이어 가스전 공습… 전쟁 키우는 이스라엘

외교 국면마다 암살·폭격 동원

군사 작전 아니라 도발 가능성

“휴전 여지 차단 전략” 분석 나와

“美와 역할 분담… 악역” 주장도

18일(현지시간) 이란 부셰르주에서 이스라엘의 공습을 받은 사우스파르스 가스전이 화염에 휩싸여 있다. 이 가스전은 세계 최대 규모의 천연가스전으로, 이란 전체 가스 생산의 약 70%를 차지한다. 로이터연합뉴스

이스라엘이 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장을 비롯한 이란 고위급을 잇따라 살해하고 그간 ‘레드라인’으로 여겨진 에너지 시설까지 타격하면서 확전의 불쏘시개 역할을 하고 있다. 미국과의 조율 없이 단독으로 공격 수위를 높인다는 분석과 미국과 일종의 ‘역할 분담’을 한 것 아니냐는 분석이 나온다.



영국 일간 가디언은 18일(현지시간) 유럽의회 이란 전문가 엘리 게란마예를 인용해 잇따른 고위 인사 제거에는 외교적 출구를 저지하기 위한 목적이 있다고 분석했다. 가디언은 “이스라엘의 타격 목표는 군사력이 아닌 ‘외교적 대안’에 맞춰져 있다”고 전했다. 라리자니는 이란 내에서 서방과 대화가 가능한 몇 안 되는 인물이었지만 이스라엘이 그를 제거함으로써 미국이 이란과 휴전 협상으로 나아갈 수 있는 통로를 인위적으로 폐쇄했다는 것이다. 미국에 ‘군사적 압박’ 외에는 선택지가 없도록 강제하는 전략으로 풀이된다.



이날 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 정제시설을 폭격한 것도 ‘원유·가스전 시설 공격 불가’라는 금기를 깬 것이다. 이스라엘은 지난 7일 테헤란을 중심으로 연료 저장소 30여곳을 타격한 적이 있지만 에너지 생산시설을 공격하진 않았다. 이란이 이날 공격을 두고 “새로운 단계의 대결이 시작됐다”고 격하게 반응한 것도 이와 무관치 않다.



이스라엘이 확전을 유도하는 배경에는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 사정이 놓여 있다는 분석이 나온다. 사법 리스크와 국내 정치 위기에 처한 네타냐후 총리가 권력 유지를 위해 전쟁을 확대하려 한다는 것이다. 이는 전쟁의 배경으로 네타냐후 총리가 도널드 트럼프 대통령을 설득해 전쟁을 시작했다는 보도와도 연결된다.



양국이 전쟁을 시작하면서 역할을 분담했다는 분석도 있다. 개전 첫날 이스라엘이 아야톨라 알리 하메네이를 비롯한 고위 인사들을 대거 제거하는 대신 미국은 이란 군사시설에 대한 공습에 주력해 왔다. 지난 7일 테헤란 연료저장소 타격 당시에도 트럼프가 이스라엘에 항의의 뜻을 전했다는 보도도 있었다.



사우스파르스 타격에서도 사전에 알지 못했다던 트럼프의 말과 달리 이스라엘이 미국과 협의했다는 분석도 있다. 온라인 매체 악시오스는 이스라엘의 이란 가스전 시설 공격을 전혀 알지 못했다는 트럼프 대통령의 발언은 사실이 아니라고 18일 보도했다. 이 매체는 네타냐후 총리가 트럼프와 사전 협의를 가졌고 공습의 목적이 호르무즈 해협을 통한 석유 공급 방해를 저지하는 것이었다고 전했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이스라엘이 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장을 비롯한 이란 고위급을 잇따라 살해하고 그간 ‘레드라인’으로 여겨진 에너지 시설까지 타격하면서 확전의 불쏘시개 역할을 하고 있다. 미국과의 조율 없이 단독으로 공격 수위를 높인다는 분석과 미국과 일종의 ‘역할 분담’을 한 것 아니냐는 분석이 나온다.영국 일간 가디언은 18일(현지시간) 유럽의회 이란 전문가 엘리 게란마예를 인용해 잇따른 고위 인사 제거에는 외교적 출구를 저지하기 위한 목적이 있다고 분석했다. 가디언은 “이스라엘의 타격 목표는 군사력이 아닌 ‘외교적 대안’에 맞춰져 있다”고 전했다. 라리자니는 이란 내에서 서방과 대화가 가능한 몇 안 되는 인물이었지만 이스라엘이 그를 제거함으로써 미국이 이란과 휴전 협상으로 나아갈 수 있는 통로를 인위적으로 폐쇄했다는 것이다. 미국에 ‘군사적 압박’ 외에는 선택지가 없도록 강제하는 전략으로 풀이된다.이날 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 정제시설을 폭격한 것도 ‘원유·가스전 시설 공격 불가’라는 금기를 깬 것이다. 이스라엘은 지난 7일 테헤란을 중심으로 연료 저장소 30여곳을 타격한 적이 있지만 에너지 생산시설을 공격하진 않았다. 이란이 이날 공격을 두고 “새로운 단계의 대결이 시작됐다”고 격하게 반응한 것도 이와 무관치 않다.이스라엘이 확전을 유도하는 배경에는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 사정이 놓여 있다는 분석이 나온다. 사법 리스크와 국내 정치 위기에 처한 네타냐후 총리가 권력 유지를 위해 전쟁을 확대하려 한다는 것이다. 이는 전쟁의 배경으로 네타냐후 총리가 도널드 트럼프 대통령을 설득해 전쟁을 시작했다는 보도와도 연결된다.양국이 전쟁을 시작하면서 역할을 분담했다는 분석도 있다. 개전 첫날 이스라엘이 아야톨라 알리 하메네이를 비롯한 고위 인사들을 대거 제거하는 대신 미국은 이란 군사시설에 대한 공습에 주력해 왔다. 지난 7일 테헤란 연료저장소 타격 당시에도 트럼프가 이스라엘에 항의의 뜻을 전했다는 보도도 있었다.사우스파르스 타격에서도 사전에 알지 못했다던 트럼프의 말과 달리 이스라엘이 미국과 협의했다는 분석도 있다. 온라인 매체 악시오스는 이스라엘의 이란 가스전 시설 공격을 전혀 알지 못했다는 트럼프 대통령의 발언은 사실이 아니라고 18일 보도했다. 이 매체는 네타냐후 총리가 트럼프와 사전 협의를 가졌고 공습의 목적이 호르무즈 해협을 통한 석유 공급 방해를 저지하는 것이었다고 전했다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지