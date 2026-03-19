[단독] 부장판사, 변호사 금품 받고 ‘재판 거래’ 의혹… 12건 중 9건 감형

해당 변호사 사건, 확인된 것만 12건

4번째 음주운전, 실형을 집유로 깎아

변호사 “바이올린 레슨비” 혐의 부인



변호사로부터 수천만원 상당의 금품을 받고 재판 편의를 봐준 혐의로 구속영장이 청구된 김모 부장판사가 해당 변호사의 변론 사건 중 최소 12건 이상을 맡았던 것으로 파악됐다. 김 부장판사는 그중 9개 사건에서 1심보다 낮은 형을 선고했는데, 고위공직자범죄수사처(공수처)는 금품에 대한 대가가 아닌지 의심하고 있다. 금품을 건넸다는 의혹을 받는 정모 변호사는 “금품거래도, 재판거래도 없었다”며 혐의를 전면 부인했다.



국민일보가 19일 판결문 검색 시스템 등을 통해 확인한 결과 김 부장판사는 2023년부터 지난달까지 전주지법 항소부 재판장으로 근무할 당시 지역 로펌 대표변호사였던 정 변호사 사건 중 최소 12건의 항소심 재판을 맡은 것으로 나타났다. 김 부장판사는 이 중 9건에서 피고인에게 1심보다 낮은 형을 선고했다.



김 부장판사는 2023년 7월 세 번째 음주운전이 적발된 A씨에 대해 징역 5개월을 선고한 원심을 파기하고 벌금 500만원을 선고했다. 음주운전을 한 거리가 940m로 길지 않은 점, 범행일 오전 숙취운전을 하다 적발된 점을 감형 사유로 고려했다. 앞서 1심은 “(A씨가 음주운전) 집행유예 기간 중임에도 자숙하지 않고 다시 음주운전을 반복했다”며 실형이 불가피하다고 봤다. 김 부장판사는 2024년 1월에는 네 번째 음주운전이 적발돼 징역 1년이 선고된 B씨의 형을 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형했다.



공수처는 김 부장판사가 고교 선배였던 정 변호사가 맡은 20여건의 사건에서 1심보다 가벼운 형량을 선고해준 대가로 수천만원 상당의 금품을 받은 것으로 의심하고 있다. 공수처는 전날 김 부장판사와 정 변호사에 대해 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·뇌물공여 혐의로 구속영장을 청구했다.



정 변호사는 혐의를 강하게 부인했다. 정 변호사는 국민일보와의 통화에서 “김 부장판사의 배우자가 내 아들에게 32차례 바이올린 레슨을 해줬고, 교습료로 300만원가량 지급한 것이 전부”이라며 “어떻게 변호사가 판사에게 형을 감면해 달라고 부탁을 하겠느냐. 재판을 부탁한 적도 그 대가로 돈이 오간 적도 없다”고 말했다.



공수처는 김 부장판사가 정 변호사 소유의 건물 일부를 1년간 무상으로 빌려 아내의 바이올린 교습소로 사용해 이득을 얻었다고 의심하고 있다. 하지만 정 변호사 측은 공수처가 가중처벌 조항을 적용하기 위해 금품 가액을 부풀렸다는 입장이다. 아들의 교습을 위해 해당 장소를 빌려줬을 뿐이라는 설명이다.



서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 오는 23일 김 부장판사와 정 변호사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 연다. 현직 판사가 뇌물수수 혐의로 구속 심사를 받는 것은 2016년 ‘정운호 게이트’에 연루된 김수천 전 부장판사 이후 10년 만이다.



윤준식 이서현 기자 semipro@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 변호사로부터 수천만원 상당의 금품을 받고 재판 편의를 봐준 혐의로 구속영장이 청구된 김모 부장판사가 해당 변호사의 변론 사건 중 최소 12건 이상을 맡았던 것으로 파악됐다. 김 부장판사는 그중 9개 사건에서 1심보다 낮은 형을 선고했는데, 고위공직자범죄수사처(공수처)는 금품에 대한 대가가 아닌지 의심하고 있다. 금품을 건넸다는 의혹을 받는 정모 변호사는 “금품거래도, 재판거래도 없었다”며 혐의를 전면 부인했다.국민일보가 19일 판결문 검색 시스템 등을 통해 확인한 결과 김 부장판사는 2023년부터 지난달까지 전주지법 항소부 재판장으로 근무할 당시 지역 로펌 대표변호사였던 정 변호사 사건 중 최소 12건의 항소심 재판을 맡은 것으로 나타났다. 김 부장판사는 이 중 9건에서 피고인에게 1심보다 낮은 형을 선고했다.김 부장판사는 2023년 7월 세 번째 음주운전이 적발된 A씨에 대해 징역 5개월을 선고한 원심을 파기하고 벌금 500만원을 선고했다. 음주운전을 한 거리가 940m로 길지 않은 점, 범행일 오전 숙취운전을 하다 적발된 점을 감형 사유로 고려했다. 앞서 1심은 “(A씨가 음주운전) 집행유예 기간 중임에도 자숙하지 않고 다시 음주운전을 반복했다”며 실형이 불가피하다고 봤다. 김 부장판사는 2024년 1월에는 네 번째 음주운전이 적발돼 징역 1년이 선고된 B씨의 형을 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형했다.공수처는 김 부장판사가 고교 선배였던 정 변호사가 맡은 20여건의 사건에서 1심보다 가벼운 형량을 선고해준 대가로 수천만원 상당의 금품을 받은 것으로 의심하고 있다. 공수처는 전날 김 부장판사와 정 변호사에 대해 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·뇌물공여 혐의로 구속영장을 청구했다.정 변호사는 혐의를 강하게 부인했다. 정 변호사는 국민일보와의 통화에서 “김 부장판사의 배우자가 내 아들에게 32차례 바이올린 레슨을 해줬고, 교습료로 300만원가량 지급한 것이 전부”이라며 “어떻게 변호사가 판사에게 형을 감면해 달라고 부탁을 하겠느냐. 재판을 부탁한 적도 그 대가로 돈이 오간 적도 없다”고 말했다.공수처는 김 부장판사가 정 변호사 소유의 건물 일부를 1년간 무상으로 빌려 아내의 바이올린 교습소로 사용해 이득을 얻었다고 의심하고 있다. 하지만 정 변호사 측은 공수처가 가중처벌 조항을 적용하기 위해 금품 가액을 부풀렸다는 입장이다. 아들의 교습을 위해 해당 장소를 빌려줬을 뿐이라는 설명이다.서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 오는 23일 김 부장판사와 정 변호사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 연다. 현직 판사가 뇌물수수 혐의로 구속 심사를 받는 것은 2016년 ‘정운호 게이트’에 연루된 김수천 전 부장판사 이후 10년 만이다.윤준식 이서현 기자 semipro@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지