채용공고 ‘연봉 비공개’ 관행 손본다
경사노위 1기 출범식·정책토론회
“‘면접 후 협의’가 청년 저임금 낳아”
정부, 산업별 임금 정보 공개 추진
정부가 채용공고에서 연봉을 ‘회사 내규에 따름’ 등으로 비공개하는 관행을 개선한다.
김영훈 고용노동부 장관은 19일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 경제사회노동위원회(경사노위) 1기 출범식 및 노동정책 토론회에 참석해 “산업별 임금 정보 제공을 추진하겠다”고 밝혔다.
토론회에 경사노위 위원 자격으로 참석한 한다스리 국제의료재단노조 위원장은 “수많은 채용공고에서 임금 부분은 ‘회사 내규에 따름’ ‘면접 후 협의’라고 표기돼 지원자들이 쉽게 알 수 없는 구조”라고 지적했다. 그는 “이런 정보 비공개가 청년의 저임금 고착화라는 결과를 낳는다”며 “청년들에게 필요한 것은 채용공고 시 임금 명시를 의무화하는 것”이라고 제안했다. 현재 기업의 채용공고에서 임금 정보는 필수 공고 항목이 아니다.
이 대통령은 한 위원장 지적에 “아주 일리 있는 말”이라며 “채용할 때 월급을 얼마 줄지 알려주지 않는 건 문제”라고 동의했다. 이어 “임금을 공개할 때 기업 체면도 있으니 최저임금만 주겠다고 하기는 어려울 것”이라고 덧붙였다.
하지만 개별 기업에 이를 강제하려면 채용절차법 개정이 필요하다. 노동부 관계자는 “채용공고에 표시한 연봉과 입사 후 연봉이 회사 사정에 따라 달라졌을 때 기만행위가 될 수 있어 개별 기업 차원의 임금 공개 의무화는 산업계 반발이 크다”고 설명했다.
노동부는 대신 산업별로 표준적인 임금 정보를 제공하고, 이를 토대로 노사가 협상하도록 촉진할 방침이다. 김 장관은 “유럽의 예를 들어 자동차 정비 노동자로 취업하려면 산업 단위로 임금이 어느 정도 수준인지 공시돼 있다”며 “하지만 한국은 기업별로 교섭하고 임금이 영업비밀로 취급되는 측면이 있어 이런 정보가 드러나기 어렵다”고 설명했다. 이어 “청년들이 ‘이 정도 대가는 받겠지’라고 판단할 수 있는 기준을 마련하겠다”고 말했다.
김 장관이 언급한 산업별 임금 정보 공개는 개별 기업의 임금 공개 의무화와 비교해 신속히 추진할 수 있다. 산업별 임금 정보 공개는 노동부가 국정과제로 추진 중이며 정부 차원의 조사를 통한 자료 확보만으로 가능하다.
대통령 소속 노·사·정 사회적대화기구인 경사노위는 이날 2024년 12월 비상계엄 사태 이후 약 15개월 만에 본위원회를 열었다. 다만 이재명정부 1기 경사노위 출범에서도 민주노총은 불참했다. 민주노총은 1999년 2월 노사정위원회(현 경사노위)를 탈퇴하고 현재까지 복귀하지 않고 있다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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