불타는 중동 가스전… 에너지 전면전
이란, 최대 가스전 폭격당하자
카타르 LNG 시설에 보복 공격
강경하던 트럼프 “재공격 말라”
이란·이스라엘에 확전 자제 요구
이란이 자국 핵심 에너지 시설인 사우스파르스 가스전 피격에 대한 보복으로 세계 최대 규모인 카타르 액화천연가스(LNG) 시설을 공격했다. 이번 전쟁이 서로의 에너지 시설에 대한 공격으로 확대되자 대(對)이란 강경 노선을 고수하던 도널드 트럼프 미국 대통령도 양측에 “재공격하지 말라”며 확전 자제를 요구했다.
이란 국영 IRIB방송은 18일(현지시간) “사우스파르스의 4개 광구가 미국과 이스라엘의 공격으로 가동이 중단됐다”고 전했다. 사우스파르스는 페르시아만에서 이란 측 영해에 있는 해상 가스전으로, 이란 가스 생산량의 70%를 책임진다. 이곳에서 뽑아낸 가스를 정제·가공하는 이란 서남부 연안 도시 아살루예의 파르스특별경제에너지단지도 공격을 받았다.
이란은 즉각 이스라엘과 주변국에 보복 공격을 단행했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 “새로운 단계의 대결이 시작됐다”고 말했다. 세계 LNG 공급량의 20%를 담당하는 카타르에서 가스 시설 밀집 지역인 북부 라스라판 산업단지는 이란의 탄도미사일 공격을 받아 불길에 휩싸였다. 라스라판은 사우스파르스와 같은 가스전을 공유하는 카타르 측 영해의 노스돔과 연결된 곳이다. 카타르 알자지라방송에 따르면 사우스파르스와 노스돔에 매장된 가스 총량은 세계 수요의 13년치에 해당한다.
카타르 국영기업 카타르에너지는 성명을 내고 “라스라판이 공격받아 ‘펄 천연가스액화정제(GTL)’ 시설에 막대한 피해가 발생했다”며 “LNG 시설 여러 곳에도 미사일이 날아들어 대규모 화재가 발생했다”고 밝혔다. 펄 GTL은 하루 14만 배럴 규모의 액체석유 제품을 생산하는 세계 최대 시설이다. 라스라판 인근에서 선박 한 척은 미상의 발사체에 피격됐지만 선원은 모두 무사하다고 영국해사무역기구(UKMTO)가 밝혔다.
세계 최대 가스 처리 시설 중 하나인 아랍에미리트(UAE) 아부다비 합샨에도 발사체 파편이 떨어져 이 일대 시설 운영이 중단됐다. 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코의 홍해 연안 시설도 공격을 받았지만 피해가 경미했다고 타임스오브이스라엘이 전했다.
트럼프 대통령은 이란과 이스라엘의 에너지 시설 공격을 만류했다. 그는 트루스소셜에서 “이란이 카타르처럼 무고한 국가를 공격하지 않는다면 이스라엘도 사우스파르스를 다시 타격하지 않을 것”이라며 이란을 향해 “(카타르 재공격 시) 한 번도 경험하지 못한 강력한 힘으로 사우스파르스를 모두 폭파하겠다”고 경고했다. 이란을 압박한 듯 보이지만 이스라엘에도 에너지 시설 공격을 자제하라는 메시지를 보낸 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이스라엘의 사우스파르스 공습에 거리를 뒀다. 그는 “이스라엘이 중동에서 발생한 일들에 대한 분노로 사우스파르스를 맹렬하게 공격했다”며 “미국은 전혀 알지 못했다”고 주장했다. 다만 온라인 매체 악시오스는 “이스라엘이 미국과 조율한 뒤 사우스파르스를 공격했다”고 보도했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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