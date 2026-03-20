고려아연 경영권 분쟁, 국민연금이 ‘캐스팅보트’
[‘개정 상법 적용’ 첫 주주총회 시즌 2제]
경영진 40% vs 영풍·MBK 측 42%
美 제련소·홈플러스에도 영향 줄 듯
경영권 분쟁 중인 고려아연의 정기주주총회에 관심이 쏠린다. 현 경영진과 영풍·MBK파트너스 연합의 표 대결 양상이 나타나면서다. 지분 격차가 크지 않아 지분율 약 5%를 보유한 국민연금 의결권 행사 방향이 관건이 될 것으로 보인다.
19일 고려아연에 따르면 회사는 오는 24일 서울 중구 코리아나호텔에서 정기주주총회를 개최한다. 핵심 쟁점은 이사회 선임과 지배구조 개편 여부다. 현재 고려아연 이사회는 15명(직무 정지 4명 제외)으로 구성됐는데, 최윤범 회장 측이 11명으로 압도적 우위다. 그런데 이번 주총에서 최 회장을 포함한 6명의 이사 임기가 만료된다. 이를 양측이 얼마나 채우느냐로 권력 지형도 바뀔 수 있다.
새 이사 선임 숫자를 두고 최 회장 측은 5명, 영풍·MBK연합은 6명 선임을 제안했다. 이사 1명 차이가 중요한 이유는 고려아연이 적용 중인 집중투표제 때문이다. 집중투표제는 이사를 2명 이상 뽑을 때 주주에게 이사 수만큼 투표권을 주고, 후보 한 명에게 표를 집중시킬 수 있게 한다. 소액주주들은 표를 집중해 대주주가 미는 후보 한 명을 밀어낼 수 있다. 한 번에 선임하는 이사 수가 적을수록 몰아주기 효과는 줄어든다.
최 회장 측은 오는 9월 시행되는 개정 상법에 따라 분리선출 감사위원 자리를 하나 비워둬야 한다는 명분을 내세웠다. 이는 영풍·MBK 측의 이사회 진입을 최대한 억제하려는 계산이라는 게 중론이다. 반면 영풍·MBK 측은 1명이라도 자신들의 후보를 밀어 넣으려는 전략이다.
국내외 의결권 자문사들은 전반적으로 5인 선임안 권고 입장이다. 글래스루이스, ISS, 서스틴베스트, 한국ESG연구소, 한국ESG평가원, 한국의결권자문, 한국ESG기준원(KCGS) 등 7곳은 5인 선임안에 찬성을 권고했다. 다만 최 회장의 사내이사 재선임 안건은 ISS, KCGS가 반대 입장을 냈다.
캐스팅보트는 지분 약 5%를 보유한 국민연금이다. 의결권 기준 영풍·MBK 연합의 지분율은 약 42% 수준, 최 회장 측은 우호 세력을 포함해 약 40%를 확보한 것으로 알려졌기 때문이다. 국민연금은 주총 직전에 최종 의결권 행사 방향을 결정할 예정이다.
국민연금 표결이 중요한 건 고려아연 주총이 상법 개정 이후 사실상 처음 열리는 경영권 분쟁 주총이기 때문이다. 연기금의 책임투자 원칙, 사모펀드에 대한 투자 원칙, 글로벌 공급망 전략 등을 판단할 수 있는 가늠자가 될 수도 있다. 고려아연이 추진 중인 미국 광물 제련소 건설사업, 최 회장의 사법 리스크, MBK가 관련된 홈플러스 사태 전개 방향 등도 영향을 줄 것으로 보인다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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