“이란전 반대” 사표 던진 켄트… 사임 수개월 전부터 FBI 수사
보복 논란에 “사퇴 전부터 수사”
조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 이란 전쟁에 반대하며 직을 던진 배경에 연방수사국(FBI)의 기밀 유출 혐의 수사가 있었다는 보도가 나왔다.
미 온라인 매체 세마포르는 켄트 전 국장이 국가 기밀을 부적절하게 유출한 혐의로 지난 수개월간 FBI로부터 수사를 받아왔다고 18일(현지시간) 보도했다.
온라인 매체 악시오스는 켄트가 “터커 칼슨을 비롯한 보수 성향 팟캐스터들에게 기밀을 흘린 혐의를 받는다”면서도 유출된 기밀의 성격이나 전달 방식 등 구체적인 혐의 내용은 밝혀진 바가 거의 없다고 설명했다. 또 이란 전쟁과 관련한 기밀 유출에 대해서도 FBI의 조사가 계속해서 진행 중이라고 전했다.
켄트는 트럼프 행정부 내 고위 인사 중 처음으로 이란과의 전쟁에 반대 의사를 밝히며 사퇴를 선언했다. 그는 17일 엑스에 공개한 사직 서한에서 “나는 양심상 이란에서 진행 중인 전쟁을 지지할 수 없다”며 “이란은 우리나라에 즉각적 위협이 되지 않았으며, 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 이스라엘의 미국 내 강력한 로비에 의한 압박 때문임이 분명하다”고 주장했다.
켄트를 겨냥한 FBI의 수사가 트럼프에 반기를 든 데 대한 정치보복 성격이 아니냐는 의심이 불거지기도 했지만, 보도에 따르면 해당 수사는 그의 사퇴 발표로부터 수개월 전에 개시됐다. 한 소식통은 악시오스에 “켄트는 이번 조치가 자신의 사임에 대한 보복이라고 주장하려 할 것”이라면서 “하지만 사실은 정반대다. 그는 자신이 수사를 받고 있다는 사실을 알고 있었기에 사임한 것”이라고 말했다. 다만 켄트가 폭로 이전 이미 수사선상에 올라 있었다면 왜 진작 경질되지 않았는지는 불분명하다고 이 매체는 전했다.
켄트와 FBI는 지난해 9월 찰리 커크 피살 사건 처리 과정에서 이미 갈등을 빚은 바 있다. 켄트는 해당 사건의 범인 타일러 로빈슨의 배후에 해외 세력이 있을 가능성이 있다며 FBI의 사건 자료를 열람하고 수주간 검토한 것으로 알려졌다. 이에 당시 캐시 파텔 FBI 국장이 “수사 및 기소 과정에 대한 부당한 개입”이라고 반발했다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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