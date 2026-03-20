‘호랑이처럼 강렬하게’… 베일 벗은 새 유니폼
축구 국가대표 28일 경기서 첫선
‘방탈출’ 팝업스토어로 이색 홍보
호랑이·전통건축 등 상징 활용해
19일 서울 강남역 인근 도심 한복판. 빌딩 숲 사이에 사슬에 휘감긴 낡은 나무판자 건물이 이질적인 풍경을 만든다. 외벽 곳곳의 긁힌 자국과 나이키의 상징인 스우시 로고는 이 공간의 정체를 암시한다. 이곳은 2026 북중미월드컵을 앞두고 대한민국 축구 국가대표팀 새 유니폼 공개를 위해 마련된 방탈출형 팝업 ‘발톱의 역습’이다.
나이키는 2026년 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼을 19일 공개했다. 20일부터 23일까지 이곳에서 몰입형 체험 행사를 운영하며, 유니폼에 담긴 팀 정체성을 관람객이 직접 체험하도록 했다.
입구를 들어서자 어둡고 축축한 공기와 뿌연 연기가 시야를 덮었다. 붉은 조명이 간헐적으로 번쩍이며 숨겨진 단서를 비췄다. 참가자 6명은 공통적으로 ‘붉은 달이 뜨는 꿈’을 꾼 인물로, 오픈채팅방을 통해 이곳에 모였다는 설정이다. 이들은 한 팀이 돼 약 20분 동안 다섯 개의 방을 통과해야 한다.
공간은 침실에서 시작해 자갈이 깔린 산속으로 이어지며 계속 변했다. 어둠 속에서 발밑 촉감이 달라지며 몰입감을 높였다. 곳곳에 남겨진 발톱 자국과 음산한 분위기는 긴장감을 더했다. 참가자들은 국가대표 선수들의 정보와 특징을 활용해 암호를 풀고 다음 단계로 이동하며, 유니폼에 담긴 상징과 의미에 도달한다.
이번 콘셉트의 핵심은 한국 축구를 상징하는 ‘호랑이’다. 팝업 공간 곳곳에 남겨진 발톱 자국은 그 존재를 드러내는 장치다. ‘발톱의 역습’이라는 제목처럼, 공간은 공격이 임박한 순간의 긴장감을 강조한다. 이는 다가올 북중미월드컵에서 대표팀의 활약에 대한 기대를 높인다.
호랑이 이미지는 유니폼 디자인으로 이어진다. 콘셉트명은 이른바 ‘호랑이의 기습’이다. 홈 유니폼은 2002년의 열기를 상징하는 빨강 색상을 바탕으로, 호랑이 무늬를 연상시키는 검은 줄무늬 패턴을 적용했다. 깃과 소매에는 한국 전통 건축에서 착안한 디테일을 더해 정체성을 살렸다. 원정 유니폼은 ‘무궁화’를 연상시키는 디자인이 특징이다. 보라색 바탕에 흰색 카모플라주 패턴을 더해 우아함과 강인함을 동시에 담았다.
선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 기능성도 강화했다. 고온다습한 환경에서 치러질 북중미월드컵을 고려해 ‘에어로-핏(Aero-FIT)’ 기술을 적용했다. 공기 흐름을 극대화해 통기성을 높였으며, 열이 집중되는 부위에는 메시 구조를 배치해 쾌적함을 유지하도록 했다.
새 유니폼은 오는 23일 공식 출시되며, 28일 영국에서 열릴 대한민국-코트디부아르 경기에서 첫선을 보일 예정이다.
글·사진=김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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