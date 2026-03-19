“미군 수천명 추가 증파” 호르무즈 섬·연안 점령 지상전 나서나
내주 도착 해병대원 외 추가 병력
해협 통제 위해 지상 작전 가능성
라리자니 피살된 이란, 보복 나서
집속탄 사용한 정황… “전쟁 범죄”
미국 도널드 트럼프 행정부가 수천명의 병력을 이란과의 전쟁에 추가 파병하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협 호위와 하르그섬 점령 등을 위한 지상군 투입 가능성이 거론된다. 이스라엘의 공격으로 주요 군사·안보 지휘부가 잇따라 제거된 이란은 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄까지 사용하며 이스라엘에 대한 공격을 본격화했다.
로이터통신은 18일(현지시간) 미 고위 관리 등 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 수천명 규모의 추가 파병을 검토하고 있다고 보도했다. 소식통에 따르면 증파 규모는 다음 주 중동에 도착할 예정인 해병 원정대와 상륙준비단의 규모를 넘어서는 수준이다. 해병 원정대에는 2000명 이상의 해병대 병력이 포함된다.
현재 논의되는 방안 가운데 하나는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하는 것이다. 이 임무는 미 해군과 공군을 중심으로 수행될 가능성이 높지만 해협을 보다 안정적으로 통제하기 위해서는 해협을 끼고 있는 이란 해안에 지상군을 배치해야 할 수도 있다고 소식통들은 전했다.
하르그섬 점령을 위해 지상군을 보내는 방안도 논의되고 있다. 이란 원유 수출의 90%가 집중된 하르그섬은 이란의 ‘경제적 생명선’으로 여겨진다. 지난 13일 미국은 하르그섬 내 방공망과 군사시설을 타격했다. 공격 직후 트럼프 대통령은 하르그섬의 석유 시설까지 파괴할 수 있다고 경고했다. 호르무즈 해협 초입에 위치한 아부무사섬과 대·소 툰브섬 점령 가능성도 거론된다. 호르무즈 해협 통과 선박은 반드시 이 섬 주변을 지나가야 해 해상 교통로를 감시하거나 미사일·드론 방어 거점으로 활용할 수 있어 군사적 가치가 높다.
그러나 제한적 임무에 투입한다고 해도 지상군 투입은 트럼프에게 상당한 정치적 부담이 될 수 있다. 미국 내 전쟁 지지 여론이 낮은 데다 지난 대선에서 트럼프 대통령이 미국을 더 이상 전쟁에 끌어들이지 않겠다고 공약했기 때문이다. 백악관 관계자는 익명을 전제로 로이터통신에 “현재 지상군 투입이 결정된 것은 없다”면서도 “트럼프 대통령은 모든 선택지를 열어두고 있다”고 말했다.
이란은 강력한 보복 공격에 나서고 있다. AP통신 등에 따르면 지난 17일 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장과 골렘레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총사령관이 이스라엘의 공습으로 사망하자 이란은 집속탄두를 장착한 미사일 수십발을 텔아비브에 발사했다.
집속탄은 공중에서 수십~수백개 자탄을 넓은 지역에 살포하는 무기로 민간인 피해가 발생할 위험이 크다. 실제로 이번 공격으로 민간인 사상자가 발생한 것으로 알려졌다. 이스라엘군은 “집속탄 사용은 이란 정권의 전쟁 범죄”라고 비판했다.
이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이도 라리자니 암살에 대한 보복을 예고했다. 모즈타바는 텔레그램에 “흘린 피 한 방울마다 그에 상응하는 대가가 따를 것”이라며 “순교자들을 살해한 범죄자들은 머지않아 응당한 대가를 치러야 할 것”이라고 밝혔다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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