“AI 판사는 징역 10년이라는데… 인간 판사는 고작 5년”… 법왜곡죄 고발 폭증
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2036년 가상 시나리오
‘인공지능(AI) 판사는 징역 10년이라는데 고작 5년? 정권에 굴복한 인간 판사 탄핵!’
‘5만 피해자 피눈물 외면하는 AI 판사, 알고리즘 조작 규명 특검 출범하라!’
2036년 3월 19일, 서울 서초구 서울중앙지법 앞에 두 개의 현수막이 나란히 걸렸다. 지난달부터 ‘AI 판결 공개법’이 시행되면서 법원 판결과 동시에 AI 판결을 공개하는 것이 의무화됐다. 사법부를 향한 불신이 심화하면서 ‘AI 판사’ 도입 목소리가 커졌지만, 헌법 개정이 필요한 만큼 실제 도입에 이르진 못했다. 대신 사법부는 판사들에게 보조적으로만 제공되던 AI 판결을 외부에 공개하도록 결정했다. 사람들은 이 판결 보조 소프트웨어를 ‘AI 판사’라고 불렀다.
첫 공개 대상은 여당 유력 정치인의 뇌물 혐의 사건이었다. 기업인에게 30억원을 받았다는 해당 정치인에게 AI 판사는 징역 10년을, 법원은 징역 5년을 선고했다. 반면 폰지 사기로 5만명에게 5000억원에 달하는 피해를 입힌 AI 트레이딩 업체 대표에게 AI 판사는 징역 5년, 법원은 징역 20년을 선고했다. ‘정치적 고려가 없는 정확한 판결’, 혹은 ‘피도 눈물도 없는 냉정한 판결’. AI 판사를 향한 평가는 엇갈렸다. 엇갈린 평가의 칼끝은 다시 인간 판사를 향했다. 1개월여 사이 법관을 향한 법왜곡죄 고발은 배 이상 증가했다.
사망사고를 낸 자율주행 차주 강현철(45)의 결심공판에 출석하기 위해 법원에 온 그의 변호인 김혜은(36) 변호사는 현수막 앞에서 걸음을 멈췄다. 영상재판이 일반화하면서 김 변호사가 직접 법원에 온 것도 거의 1년 만이었다.
김 변호사는 사무실로 출근하지 않는다. 10년 전 한 전관 변호사 사무실에서 ‘어쏘(신입)’ 변호사로 일을 시작했던 그는 3년 후 ‘더 이상 어쏘가 필요하지 않다’는 통보를 받은 이후 개업했다. 컴퓨터를 켜자 AI 비서 ‘나판사’가 밤사이 상담한 의뢰인 30명의 사건 내용을 보고했다. 김 변호사는 나판사가 작성한 서면에 도장만 찍으면 된다. 건당 수임료는 10만~50만원. 수임료가 낮아지면서 법률 서비스를 이용하는 일은 온라인에서 장 보는 것만큼 쉬워졌다.
김 변호사는 ‘도장 업무’를 모두 처리한 뒤 강현철의 사건 파일을 열었다. 이 사건은 사회적으로 큰 주목을 받았다. 자율주행 관련 ‘트롤리 딜레마’가 현실화한 첫 사건이기 때문이다. 강현철은 자율주행 모드로 운전하던 중 갑자기 뛰어들어 무단횡단을 하는 7세 어린이 5명을 맞닥뜨렸다. 하지만 방향을 틀면 보도 위에 있던 노인 1명이 사망하게 되는 상황. 차량의 알고리즘은 ‘다수이자 더 어린아이들을 구한다’는 자체적인 원칙에 따라 방향을 틀었고 차량에 치인 노인은 사망했다. 검찰은 자율주행차 제조사와 함께 강현철을 재판에 넘겼다.
나판사는 ‘실형 확률 92.7%, 예상 형량 징역 5년’이라는 문구를 띄웠다. 김 변호사는 승소 가능성이 이렇게 낮은 사건을 맡아본 적 없었다. AI가 승패 확률을 계산해주기 시작한 뒤로 패소 가능성이 큰 사건을 맡는 것은 부담이 됐다. AI도 못 찾는 허점을 찾아 승패를 뒤집는 일, 인간 변호사의 일은 한편으론 훨씬 더 어려워졌다.
하지만 김 변호사는 이 사건을 맡았다. 혼란에 빠진 강현철의 눈을 마주했을 때, 그는 이 눈에 가능성이 있다고 믿었다.
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