판단의 영역은 대체 불가… ‘AI 판사’ 전면 도입 가능성 낮다

[2036년 당신의 직업은 안전합니까?]

<2> 판단은 사람 몫



법조인은 인공지능(AI) 시대에 생산성이 향상될 직업 중 하나로 꼽힌다. 현재도 판례나 법조문 분석, 재판에 필요한 문서 작성은 AI가 더 낫다는 평가가 많다. 하지만 법조인의 일이 전부 AI로 대체되긴 어렵다. 특히 판단의 영역은 대체 불가능하다는 게 법조계의 인식이다. 국민일보가 인터뷰한 법조인 10명은 ‘AI 판사’ 전면 도입 가능성을 낮게 봤다.



부장판사 출신 오기두(64) 변호사는 19일 “사람들이 AI 판사 도입을 주장할 때 인간 판사에게 제기하는 비판은 공정하고 독립적인 판결을 하지 않는다는 것이지, 기계 같은 판결을 하지 않았다는 의미가 아니다”라고 말했다. 그는 “알고리즘도 사람이 만드는 것이기 때문에 결국 불리한 판단을 받았을 때는 인간을 향했던 의심이 AI에도 그대로 이어질 것”이라고 말했다. 한서윤(가명·28) 변호사도 “판결에 대한 불만이 사람을 향하면 ‘편향됐다’고 비판할 수 있는데 ‘알고리즘이 잘못됐다’는 것은 납득 자체가 안 되는 불신”이라며 “AI가 판결을 하게 되면 사회적 혼란이 더 커질 수 있다”고 내다봤다.



헌법과 당위의 측면에서 AI 판사를 도입해선 안 된다는 목소리도 있다. AI 판사의 전면 도입은 ‘법관에 의해 재판받을 권리’와 ‘법관의 독립성’을 규정한 헌법에 위배된다. 윤태성(가명·47) 부장검사는 “AI 판사 도입은 기계가 지배하는 세상을 만들자고 결단하자는 것”이라며 “AI가 인간의 최종적 분쟁 해결기관인 법관의 판단을 대체할 수 있도록 하려면 국가적 합의가 필요하다”고 말했다. 차진아(52) 고려대 법학전문대학원 교수는 “사법 시스템의 전제는 인간의 존엄이고, 이를 떠받치는 기둥은 자유”라며 “AI 판사는 ‘인간 스스로 판단하고 결단한다’는 의미의 자유를 침해해 궁극적으로 인간 존엄에 반하기 때문에 도입해선 안 된다”고 말했다.



다만 정치적 양극화가 계속되고 사법 신뢰가 도전받는 상황이 이어지면 AI 판사 도입 필요성이 계속 제기될 것이란 관측이 나온다. 대한변호사협회 회장을 지낸 김현(70) 변호사는 “법관 판단이 자의적이라는 비판이 계속되면 AI의 판결을 반영하라는 목소리가 제기될 수 있다”며 “AI를 계기로 법관을 비판·견제하는 상황은 법원이 반성하고 혁신하는 계기가 될 수도 있을 것”이라고 예상했다. 강민준(가명·46) 부장판사는 “AI가 분석한 양형과 실제 판결이 다르면 비판이 나오기 시작할 것이고 법원이 적절히 대응하지 못하면 신뢰가 무너지는 건 한순간일 것”이라고 말했다.



AI가 보조적 영역에서 업무 효율을 높일 수 있다는 점에선 법조인 대부분이 공감했다. 이들이 상상하는 미래의 법정에는 실시간 증언 신빙성 판단, 주요 쟁점 요약·정리, 판결문 초안 작성 등 다양한 형태의 AI가 도입돼 있었다. 특히 서면 작성에 집중돼있는 신입 변호사의 역할은 사라지고 업무나 소득의 양극화가 더 커질 것으로 예상된다. 윤다솜(33) 변호사는 “건당 수임료가 낮아지면서 전체적인 변호사의 임금은 하향 평준화가 될 것”이라면서도 “일부 대형로펌은 AI 툴을 잘 활용해 전보다 복잡하고 어려운 사건들을 수행하게 되면서 더 높은 수임료를 받을 가능성이 높다”고 전망했다.



고지능 AI의 도래로 법조인의 권위가 도전받는 상황이 생길 것이라는 전망도 나왔다. 임원균(37) 변호사는 “AI가 법리나 판례에 대해선 더 해박할 테니 사람의 역할은 사회적 가치 판단에 무게를 두는 방향으로 변하게 될 것”이라며 “그렇게 되면 분쟁의 최종 판단 자격을 가진 판사에게 권위를 부여하기 위해 판사를 선발해야 한다는 논의가 나올 수도 있다”고 전했다.



결국 AI 시대에 신뢰를 쌓기 위해서는 법조인의 치열한 고민과 노력이 필요하다는 지적이다. 나현주(가명·44) 부장판사는 “AI가 다른 결론을 내더라도 내 판단을 설득시킬 수 있을 만큼 치열한 고민을 해야 한다”며 “판사들이 권위를 지키고 싶다면 스스로 더 열심히 노력하고 기계가 따라올 수 없는 정체성을 찾아야 한다”고 강조했다.



테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 법조인은 인공지능(AI) 시대에 생산성이 향상될 직업 중 하나로 꼽힌다. 현재도 판례나 법조문 분석, 재판에 필요한 문서 작성은 AI가 더 낫다는 평가가 많다. 하지만 법조인의 일이 전부 AI로 대체되긴 어렵다. 특히 판단의 영역은 대체 불가능하다는 게 법조계의 인식이다. 국민일보가 인터뷰한 법조인 10명은 ‘AI 판사’ 전면 도입 가능성을 낮게 봤다.부장판사 출신 오기두(64) 변호사는 19일 “사람들이 AI 판사 도입을 주장할 때 인간 판사에게 제기하는 비판은 공정하고 독립적인 판결을 하지 않는다는 것이지, 기계 같은 판결을 하지 않았다는 의미가 아니다”라고 말했다. 그는 “알고리즘도 사람이 만드는 것이기 때문에 결국 불리한 판단을 받았을 때는 인간을 향했던 의심이 AI에도 그대로 이어질 것”이라고 말했다. 한서윤(가명·28) 변호사도 “판결에 대한 불만이 사람을 향하면 ‘편향됐다’고 비판할 수 있는데 ‘알고리즘이 잘못됐다’는 것은 납득 자체가 안 되는 불신”이라며 “AI가 판결을 하게 되면 사회적 혼란이 더 커질 수 있다”고 내다봤다.헌법과 당위의 측면에서 AI 판사를 도입해선 안 된다는 목소리도 있다. AI 판사의 전면 도입은 ‘법관에 의해 재판받을 권리’와 ‘법관의 독립성’을 규정한 헌법에 위배된다. 윤태성(가명·47) 부장검사는 “AI 판사 도입은 기계가 지배하는 세상을 만들자고 결단하자는 것”이라며 “AI가 인간의 최종적 분쟁 해결기관인 법관의 판단을 대체할 수 있도록 하려면 국가적 합의가 필요하다”고 말했다. 차진아(52) 고려대 법학전문대학원 교수는 “사법 시스템의 전제는 인간의 존엄이고, 이를 떠받치는 기둥은 자유”라며 “AI 판사는 ‘인간 스스로 판단하고 결단한다’는 의미의 자유를 침해해 궁극적으로 인간 존엄에 반하기 때문에 도입해선 안 된다”고 말했다.다만 정치적 양극화가 계속되고 사법 신뢰가 도전받는 상황이 이어지면 AI 판사 도입 필요성이 계속 제기될 것이란 관측이 나온다. 대한변호사협회 회장을 지낸 김현(70) 변호사는 “법관 판단이 자의적이라는 비판이 계속되면 AI의 판결을 반영하라는 목소리가 제기될 수 있다”며 “AI를 계기로 법관을 비판·견제하는 상황은 법원이 반성하고 혁신하는 계기가 될 수도 있을 것”이라고 예상했다. 강민준(가명·46) 부장판사는 “AI가 분석한 양형과 실제 판결이 다르면 비판이 나오기 시작할 것이고 법원이 적절히 대응하지 못하면 신뢰가 무너지는 건 한순간일 것”이라고 말했다.AI가 보조적 영역에서 업무 효율을 높일 수 있다는 점에선 법조인 대부분이 공감했다. 이들이 상상하는 미래의 법정에는 실시간 증언 신빙성 판단, 주요 쟁점 요약·정리, 판결문 초안 작성 등 다양한 형태의 AI가 도입돼 있었다. 특히 서면 작성에 집중돼있는 신입 변호사의 역할은 사라지고 업무나 소득의 양극화가 더 커질 것으로 예상된다. 윤다솜(33) 변호사는 “건당 수임료가 낮아지면서 전체적인 변호사의 임금은 하향 평준화가 될 것”이라면서도 “일부 대형로펌은 AI 툴을 잘 활용해 전보다 복잡하고 어려운 사건들을 수행하게 되면서 더 높은 수임료를 받을 가능성이 높다”고 전망했다.고지능 AI의 도래로 법조인의 권위가 도전받는 상황이 생길 것이라는 전망도 나왔다. 임원균(37) 변호사는 “AI가 법리나 판례에 대해선 더 해박할 테니 사람의 역할은 사회적 가치 판단에 무게를 두는 방향으로 변하게 될 것”이라며 “그렇게 되면 분쟁의 최종 판단 자격을 가진 판사에게 권위를 부여하기 위해 판사를 선발해야 한다는 논의가 나올 수도 있다”고 전했다.결국 AI 시대에 신뢰를 쌓기 위해서는 법조인의 치열한 고민과 노력이 필요하다는 지적이다. 나현주(가명·44) 부장판사는 “AI가 다른 결론을 내더라도 내 판단을 설득시킬 수 있을 만큼 치열한 고민을 해야 한다”며 “판사들이 권위를 지키고 싶다면 스스로 더 열심히 노력하고 기계가 따라올 수 없는 정체성을 찾아야 한다”고 강조했다.테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지