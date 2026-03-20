“재개발 속도 신통기획 계승”… “난개발 훼손 한강버스 폐지”
與 서울·경기 예비후보 토론회
서울 후보들 지지율 1위 정원오 견제
경기, 한준호는 김동연·추미애 겨냥
6·3 지방선거 서울시장 경선을 앞두고 더불어민주당 예비후보 5명 중 3명이 오세훈 서울시장의 재개발·재건축 촉진사업인 신속통합기획(신통기획)을 계승하겠다는 뜻을 밝혔다. 반면 한강버스에 대해서는 3명이 폐지 의사를 나타냈다.
박주민·정원오·전현희·김형남·김영배 후보(기호 순)는 19일 서울 마포구 SBS 스튜디오에서 열린 첫 합동 토론회에서 계승할 정책과 폐기할 정책을 묻자 각각 이같이 답했다. 박·정·전 후보는 신통기획 계승 의지를 보였다. 박 후보는 “성과는 미흡했지만 재개발 속도를 높이려 했던 시도는 긍정적으로 평가한다”고 말했다. 정 후보는 “현재 추진 중인 재개발 사업을 더 안전하고 신속하게 진행할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.
폐지할 정책 질문에는 박주민·김형남·김영배 후보가 한강버스 백지화를 공언했다. 김영배 후보는 “교통 정책의 기능도 없을뿐더러 한강을 난개발해 서울 최고의 자원을 훼손하는 꼴”이라고 비판했다. 정 후보는 한강버스를 특정하지는 않았지만 “폐지할 사업이 너무 많다”며 “엠보팅(mvoting·시민온라인투표)을 통해 결정하겠다”고 했다.
토론회에서는 경선 여론조사 1위를 달리고 있는 정 후보를 향한 다른 후보들의 집중 견제가 이어졌다. 다만 네거티브로 비칠 수 있는 수위 높은 공격은 자제하는 분위기였다. 전 후보는 정 후보의 성동구청장 시절 성과로 꼽히는 ‘성공버스’(성동형 공공시설 셔틀버스)를 집중 공략했다. 그는 “교통약자를 위한다는 취지와 달리 장애인은 탑승조차 할 수 없다”며 “전형적인 전시행정이자 세금 낭비”라고 비판했다.
박 후보는 정 후보의 ‘성동구 부동산 상승 성과’ 발언을 문제 삼으며 “자신이 일을 잘해 부동산 가격이 올랐다고 자랑하는 사람을 본 적이 없다”고 꼬집었다. 이에 정 후보는 “지역경제를 활성화하면 지역의 가치도 높아진다는 의미였다”고 해명했다.
정 후보는 맞대응을 자제하는 ‘로키’ 전략을 구사하며 본선 경쟁력을 부각하는 데 집중했다. 그는 “최근 여론조사에서 강남권에서도 오세훈 시장에게 뒤지지 않는 결과가 나오고 있다”며 “민주당의 단 하나의 필승 카드는 정원오”라고 강조했다.
경기지사 예비경선 후보인 한준호·추미애·양기대·권칠승·김동연 후보(기호 순)는 이날 서울 마포구 JTBC에서 열린 첫 합동 토론회에서 공방을 벌였다.
여론조사 3위에 오른 한 후보는 1·2위를 기록 중인 김·추 후보를 동시에 겨냥했다. 현직 경기지사인 김 후보에게는 “공약 이행 완료도가 30% 선”이라며 “이재명 지사 때는 81%에 달했다”고 했다. 이어 “민주당이 (지사직을) 이어왔는데 이 부분은 좀 미흡했다”고 지적했다.
추 후보에 대해서는 과거 “‘서울에서 경쟁력이 뒤처지면 경기로 이전하는구나’하는 2등 시민의식” 발언을 거론하며 해명을 요구했다. 추 후보는 “이 지사 시절 도민들이 가졌던 자부심을 회복하겠다는 의미에서 한 말”이라고 반박했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사