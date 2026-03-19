[단독] 광역공소청? 고등공소청?… 이름 놓고 설전 벌인 여야
“檢 특권의식 답습”“복수심 불타”
‘고등’공소청이냐 ‘광역’공소청이냐.
여야가 지난 17일 비공개로 진행된 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회에서 공소청 명칭을 놓고 갑론을박을 벌였던 것으로 확인됐다. 여당은 “대공소청·고등공소청 명칭은 검찰 특권의식의 답습”이라며 날을 세웠고, 야당은 “법 개정에 감정이 실렸다”며 반발했다.
여야는 지난 법안1소위에서 더불어민주당·조국혁신당 대 국민의힘 구도로 나뉘어 공소청 명칭을 놓고 ‘예송논쟁’을 방불케 하는 치열한 논쟁을 펼쳤다. 여당은 당정청협의를 거친 대안인 ‘공소청·광역공소청·지방공소청’ 명칭을 고집했고, 야당은 기존 정부안인 ‘대공소청·고등공소청·지방공소청’ 명칭을 옹호했다.
정부 측 이진수 법무부 차관은 회의에 참석해 “대공소청·고등공소청·지방공소청 규정은 법원과의 동급이라는 특권의식 때문이 아니라 공소의 제기·유지 등 공소청 업무가 각급 법원에 대응하는 구조이기 때문”이라고 설명했다. 국민의힘은 정부 입장에 동조했다. 나경원 의원은 “기소유지가 본연의 업무가 되면 법원에 대응해서 하는 게 너무나 당연하다”며 “이상한 이름으로 광역·지방공소청 이렇게 해놓으면 당사자들만 피해를 볼 수 있다”고 주장했다. 이어 “이런 식으로 하는 건 조잡하고 억지스럽다”며 “(여당이) 너무 복수심에 불타서 (법 개정을) 하는 것 같다”고 꼬집었다. 같은 당 곽규택 의원도 “(여당 대안대로면) 광역공소청이 공소청보다 상위기관인 것 같다”며 “솔직히 대검찰청에 대한 어감 때문에 싫은 게 아니냐”고 지적했다.
반면 박은정 조국혁신당 의원은 “국세청(조직)은 대국세청이 있느냐. 국세청·지방국세청이지 않느냐”고 반박했다. 그는 “2단 구조(공소청·지방공소청)로 가야 한다고 생각하지만 정부에서 3단 구조로 잠정적으로 가기로 했으니 다만 행정기관으로서의 존재를 명확히 해야 한다”고 주장했다. 기존의 ‘대검찰청·고등검찰청·지방검찰청’ 체제를 연상시키는 기관 명칭이 아닌 일반 행정기관 명칭으로 바꿔야 한다는 취지였다.
이성윤 민주당 의원도 “(대안은) 검사도 국민의 통제를 받는 행정기관이라는 것을 명확히 선언한 규정”이라며 호응했다. 같은 당 김용민 법안1소위원장도 “일반 행정기관과 동일한 구조로 가겠다는 의지의 표현”이라며 물러서지 않았다.
이 차관은 “공소청 명칭과 대응하는 법원의 명칭이 다를 경우에 국민에게 혼란을 줄 수 있다”고 우려했지만 결국 받아들여지지 않았다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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