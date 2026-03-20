식약처, ‘반려동물 동반 식당’ 기준 완화
예방접종 확인·식탁 간격 등 개선
반려동물 동반 출입 음식점에서 예방접종 증명 방식이 QR코드 제출 등으로 간편해진다. 반려동물 케이지를 쓸 경우 식탁 간격을 조정해야 하는 불편도 사라진다.
식품의약품안전처(식약처)는 이런 내용의 ‘반려동물 동반출입 음식점 운영 개선사항’을 마련했다고 19일 밝혔다. 지난 1일 제도 시행 이후 현장에서 혼선이 가라앉지 않자 세부 기준 완화에 나선 것이다(국민일보 2026년 3월 17일자 13면 참조).
식약처는 예방접종 확인 방식을 다양화했다. 기존에는 동물병원·보건소 발급 증명서나 수첩만 인정됐지만 앞으로는 반려동물 동반인이 영업장 대장에 직접 기재하거나 QR코드로 입력하는 방식도 허용된다.
식탁 간격과 이동 관리 기준도 완화됐다. 반려인이 케이지, 전용의자를 사용하거나 반려동물을 안고 있으면 식탁 간격을 조정하지 않아도 된다. 목줄 고정장치를 이용하는 경우에는 목줄 길이에 따라 반려동물이 다른 손님 또는 반려동물과 접촉하지 않도록 식탁 간격을 조정하면 된다. 조리장 출입 차단 칸막이도 고정형 외에 이동형·접이식 사용이 가능해졌다. 식약처는 반려동물 동반출입 음식점 목록을 매일 업데이트해 식품안전나라에 공개하고, 지도 기반 안내 서비스도 도입하기로 했다.
유경진 기자
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