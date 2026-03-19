바이어 연락 두절·운임 할증료 폭등… 중동사태 장기화… 수출업체 ‘골머리’
보름간 관련 문의 560여건 쇄도
정부 80억 규모 수출바우처 편성
산업용 부품 업체 A사는 이란 바이어로부터 주문자위탁생산(OEM) 주문을 받아 물품 생산을 완료했다. 그러나 미국·이란 전쟁 발발 이후 현지 바이어와 연락 자체가 두절됐다. A사는 수출길이 막혀 창고에 쌓여 있는 물품을 어떻게 처리해야 할지 고심하고 있다.
공조 설비 업체 B사는 사우디아라비아로 제품을 수출하기 위해 부산항에 물품을 입고했다. 그런데 선사 측에서 전쟁 위험 할증료(WRC)와 긴급 분쟁 할증료(ECS) 명목으로 추가 요금을 컨테이너당 3500달러를 요구했고, 일부에 대해서는 운항 불가를 통보했다. 이에 아직 선적도 못한 채 창고 이용료만 쌓여가는 실정이다.
이란으로 시약을 수출하기 위해 아랍에미리트(UAE) 두바이공항으로 제품을 보낸 의료바이오 업체 C사의 경우 현지 담당자가 제3국으로 피신하는 바람에 문제가 생겼다. 통관은 이뤄지지 않았고, 반송조차 쉽지 않아 골머리를 앓고 있다.
중동 사태가 장기화하면서 국내 수출 업체들의 어려움이 가중되고 있다. 19일 대한무역투자진흥공사(코트라)에 따르면 지난 3~18일 접수된 중동 관련 수출 기업의 애로·상담 접수 건수는 총 232건으로 집계됐다. 코트라와 중소벤처기업부, 한국무역협회에 접수된 현황을 합치면 566건에 달한다.
코트라 등에 따르면 현재 UAE 바레인 사우디아라비아 오만 카타르 쿠웨이트 등 걸프협력회의(GCC)의 주요 항만 24개 가운데 9개만 정상 운영 중이다. 호르무즈 해협 내 항만 기항을 포기한 글로벌 선사들은 코르파칸 항만에서 하역한 뒤 두바이 등 육로를 통해 물품을 나르고 있다. 항공은 이란 이라크 쿠웨이트 영공 폐쇄가 지속되고 있다.
상황이 이렇다 보니 해상운송 차질, 현지 정보 부족, 수출대금 회수 지연에 따른 유동성 부담 등 문의가 쇄도하고 있다. 반송 관련 현지 정보를 요청하거나 대체 루트 등을 모색하는 식이다. 바이어와 연락이 끊기거나 미수금을 회수할 길이 없어 애태우는 기업들도 있다. 일부 회사는 공사 자재 투입과 추가 인원 합류가 지연되면서 프로젝트 전반의 차질을 우려하고 있었다.
정부는 수출 기업 피해 확산을 막기 위해 범정부 차원의 지원 체계를 가동하고 있다. 중기부 코트라 무역협회는 ‘수출 애로 상담 데스크’를 연계해 중동 관련 기업들의 애로를 통합 관리 중이다. 긴급 지원도 진행된다. 산업통상부와 코트라는 80억원 규모의 긴급 수출 바우처를 편성해 기업당 최대 1억5000만원을 지원한다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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