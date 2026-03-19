로봇이 밥 차리고 침술까지… 中 세계 첫 ‘AI 돌봄센터’
요리·마사지 로봇 40대 투입
저출산 돌봄 공백 메울 대안
중국 베이징에 로봇과 인공지능(AI)을 통합한 ‘스마트 노인돌봄센터’가 세계 최초로 문을 열었다. 저출산·고령화로 돌봄인력 부족이 우려되는 상황을 첨단기술로 극복하겠다는 구상이다.
19일 중국 관영 글로벌타임스와 신경보 등에 따르면 지난 12일 베이징 이좡 경제기술개발구에 개원한 이곳 센터는 4층 규모로 24개 기업이 개발한 40대 이상의 로봇이 작동하고 있다.
1층에선 조리 로봇이 스마트 시스템으로 주문받아 표준화된 레시피로 음식을 만든다. 조리된 음식은 서빙 로봇이 테이블 사이를 돌아다니며 식탁에 올린다.
2층에는 유아 동반 고객을 위해 돌봄 및 교육용 로봇이 배치된 육아공간을 마련했다.
3층에선 재활, 건강 모니터링, 일상 관리 서비스를 제공한다. 한방 마사지 로봇이 마사지와 뜸 치료를 하고 비접촉식 AI 건강모니터링 기기가 카메라로 얼굴의 혈류를 분석해 검진한다. 활동 보조용 외골격 로봇을 통해 이동 훈련을 받거나 바둑 로봇과 전통차 제조기를 활용해 휴식을 취할 수도 있다.
이곳 한방 마사지 로봇을 제작한 베이징 비전시크 AI기술회사의 샤징 CEO는 “우리 로봇은 혈자리 데이터베이스를 탑재하고 인체의 특정 부위를 식별한다”면서 “치료사들의 기법을 학습·모방해 15가지 치료 프로그램을 제공한다”고 설명했다.
4층에는 스마트 모니터링 시스템 등을 갖추고 무장애로 설계된 노인 친화용 스마트 주택 모델하우스를 설치해 누구든 체험해볼 수 있게 했다. 하루 평균 방문객은 약 300명으로 집계됐다.
센터 자문위원인 수도의과대학 징후이취안 교수는 “기술은 노인 돌봄과 일상생활에 혁신적인 영향을 줄 수 있다”면서 “인간과 기계가 돌봄을 위해 협력하는 게 바람직하다”고 말했다.
베이징시 관계자는 “로봇 기술이 돌봄 부문에 더 깊이 응용될 수 있도록 지원할 것”이라며 “이곳을 시작으로 경제개발구 전역에 과학기술 돌봄 시설을 지속적으로 조성할 계획”이라고 밝혔다. 센터가 자리한 이좡 경제기술개발구에는 약 300개의 로봇 기업이 입주해 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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