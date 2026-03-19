한동훈 ‘부산 북갑’ 출마 거론… 국힘 대구 공천 내홍은 변수
민주 의석 탈환 정치적 명분 노려
일각선 해운대갑 가능성도 언급
한동훈 전 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 보선 출마 쪽으로 마음이 기운 것으로 전해졌다. 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 공석이 유력해진 부산 북갑이 최우선 선택지로 검토된다. 국민의힘 대구시장 공천 내홍은 변수로 지목된다.
19일 정치권에 따르면 한 전 대표는 전날 일부 친한계 인사들과 회동하고 향후 정치행보 등에 대해 논의했다. 한 친한(친한동훈)계 인사는 통화에서 “출마해야 한다는 의견이 다수”라며 “한 전 대표가 의원으로 당선돼 돌아올 경우 국민의힘에 줄 수 있는 충격 효과도 분명하다”고 말했다. 한 전 대표도 정치인으로서 더는 물러설 수 없다는 입장인 것으로 전해졌다.
내부적으론 전 의원의 부산 북갑이 가장 정치적 명분이 있는 지역으로 거론된다. 민주당 의석을 보수 진영으로 빼앗아온다는 의미에서 출마의 정당성이 있다는 것이다.
정치권 일각에선 부산 해운대갑 출마 가능성도 언급된다. 해운대갑은 주진우 국민의힘 의원의 부산시장 출마 시 공석이 될 가능성이 있다. 다만 국민의힘 현역 의원 지역구이고, 주 의원의 최종 공천 여부 등 여러 정치적 조건이 걸려 있다. 또 다른 친한계 인사는 “승리를 장담할 수 있는 선거가 아닌 만큼 여러 정치적 조건을 따져 출마 여부를 재기보다는 명분을 따라야 한다는 판단”이라고 말했다.
대구시장 공천 문제를 둘러싼 국민의힘 내부 갈등 격화는 또 다른 변수로 꼽힌다. 대구 정계에선 이진숙 전 방송통신위원장 내정설이 돌고, 이정현 공천관리위원장이 주호영·윤재옥·추경호 의원 등 ‘중진 컷오프’(공천 배제) 방침을 고수하면서 당내 갈등의 골이 점점 깊어지는 모습이다. 주 부의장의 무소속 출마 가능성도 거론된다. 이에 친한계도 대구시장 공천 내홍을 주시하고 있는 것으로 전해졌다.
친한계 신지호 전 의원은 라디오 인터뷰에서 “주 부의장이 무소속으로 대구시장에 나가면 대구 수성갑 자리가 빈다”며 “그러면 주 부의장이 빈 수성갑 자리에 한 전 대표의 출마를 권유하고 무소속 연대로 대구에 바람을 일으켜보자는 제안을 할 가능성이 충분히 있다”고 주장했다.
다만 주 부의장은 이날 라디오 인터뷰에서 “그쪽 사람들의 상상력이 참 좋다고 생각했다”며 불쾌감을 표했다. 그는 컷오프 후 무소속 출마 가능성에 대해선 “우리 당이 그렇게 무지막지한 공천을 하지 않으리라 생각한다”면서도 “만약 시정되지 않는다면 전혀 받아들일 수 없다”고 밝혔다.
이형민 정우진 기자 gilels@kmib.co.kr
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