차업체 친환경 성적표 나왔다… 테슬라 1위, 현대차는 9위

포드·볼보·벤츠·폭스바겐도 ‘톱5’

중국 업체·일본 토요타는 하위권

현대차, 탈탄소화 다소 부족 평가

게티이미지뱅크

자동차회사들이 얼마나 친환경적인 공급망을 갖췄고 노동자 인권을 챙기는지 평가한 결과 테슬라가 1위에 올랐다. 반면 전 세계 시장에 빠르게 침투하고 있는 중국 업체들은 대부분 하위권에 머물렀다. 중위권에 위치한 현대자동차·기아는 친환경 소재를 늘리는 등 탈탄소화 노력을 기울이고 있다.



19일 업계에 따르면 세계 기후·인권 단체들로 이뤄진 ‘리드 더 차지’는 주요 글로벌 자동차업체 18곳의 환경·인권 대응 순위를 담은 ‘더욱 청정한 자동차 공급망 구축을 위한 경쟁’ 보고서를 발표했다. 철강·알루미늄·배터리·핵심 광물 등 조달 과정에서의 탄소 배출 상황과 노동자 권리, 원주민 보호, 채굴 관행 등 80개 지표를 종합 평가했다.





테슬라가 49점을 받아 1위를 차지했다. 리튬이나 니켈 등 원자재의 직접 계약을 확대했고, 공급망의 탈탄소화와 인권 관련 정보 공개 수준도 가장 높은 것으로 조사됐다. 다른 업체와의 협력을 통해 자동차 배터리 재활용을 늘리고 저탄소 소재 사용을 확대한 것도 좋은 평가로 이어졌다. 테슬라에 이어 포드(45점), 볼보(44점), 메르세데스 벤츠(41점), 폭스바겐(39점)이 ‘톱5’에 들었다. 포드는 전통 완성차업체 가운데 탈탄소화 선언을 가장 빠르게 실행으로 옮기고 있다는 평가를 받았다. 볼보는 생산 과정에서 재생에너지 활용을 확대했다. 벤츠는 배터리 원료 공급망 추적 시스템을 구축했고 광물 채굴 과정에서 인권 기준도 강화했다.



전 세계에서 가장 많은 자동차를 판매한 토요타는 18개 회사 중 16위를 차지했다. 하이브리드차 중심 전략을 유지하느라 전기차 전환에 적극적이지 않았던 게 이런 결과로 이어졌다. 리드 더 차지는 “가장 크지만 가장 느리게 변화하는 기업”이라고 지적했다. 중국 업체들이 최하위권에 배치됐다. BYD는 최근 브라질 공장에서 중국인 노동자의 여권을 압수한 채 노예처럼 부렸다는 의혹에 휩싸이기도 했다. 광저우자동차가 17위, 상하이자동차가 꼴찌인 18위다. 리드 더 차지는 이번 결과에 대해 “상위권과 하위권 기업 간 격차가 확대되고 있고, 선언적 목표에 비해 실제 이행 수준은 여전이 낮은 것으로 나타났다”고 평가했다.



현대차는 9위, 기아는 11위에 올랐다. 현대차의 경우 전기차 배터리 재활용·회수 전략을 공개한 점은 바람직하지만, 철강·알루미늄의 탈탄소화가 다소 부족하다는 평가를 받았다. 현대차그룹은 전기차 신모델을 위주로 친환경·재활용 소재 사용을 늘리고 있다. 아이오닉5 시트와 카페트 패브릭 소재는 사탕수수와 옥수수에서 뽑아낸 바이오 성분을 투입해 만든다. 인테리어용 가죽 제품은 동물성 기름이 아닌 아마 기름을 이용해 염색했다. 팔걸이와 시트 커버링에는 페트병 32개에서 뽑아낸 가공 원사가 들어간다. 아이오닉6의 카페트는 버려진 어망을 재활용해 만들었다. 현대모비스는 소나무에서 추출한 바이오 소재(리그노셀룰로스)를 자동차 범퍼 커버에 투입해 양산하는 사업을 추진 중이다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 자동차회사들이 얼마나 친환경적인 공급망을 갖췄고 노동자 인권을 챙기는지 평가한 결과 테슬라가 1위에 올랐다. 반면 전 세계 시장에 빠르게 침투하고 있는 중국 업체들은 대부분 하위권에 머물렀다. 중위권에 위치한 현대자동차·기아는 친환경 소재를 늘리는 등 탈탄소화 노력을 기울이고 있다.19일 업계에 따르면 세계 기후·인권 단체들로 이뤄진 ‘리드 더 차지’는 주요 글로벌 자동차업체 18곳의 환경·인권 대응 순위를 담은 ‘더욱 청정한 자동차 공급망 구축을 위한 경쟁’ 보고서를 발표했다. 철강·알루미늄·배터리·핵심 광물 등 조달 과정에서의 탄소 배출 상황과 노동자 권리, 원주민 보호, 채굴 관행 등 80개 지표를 종합 평가했다.테슬라가 49점을 받아 1위를 차지했다. 리튬이나 니켈 등 원자재의 직접 계약을 확대했고, 공급망의 탈탄소화와 인권 관련 정보 공개 수준도 가장 높은 것으로 조사됐다. 다른 업체와의 협력을 통해 자동차 배터리 재활용을 늘리고 저탄소 소재 사용을 확대한 것도 좋은 평가로 이어졌다. 테슬라에 이어 포드(45점), 볼보(44점), 메르세데스 벤츠(41점), 폭스바겐(39점)이 ‘톱5’에 들었다. 포드는 전통 완성차업체 가운데 탈탄소화 선언을 가장 빠르게 실행으로 옮기고 있다는 평가를 받았다. 볼보는 생산 과정에서 재생에너지 활용을 확대했다. 벤츠는 배터리 원료 공급망 추적 시스템을 구축했고 광물 채굴 과정에서 인권 기준도 강화했다.전 세계에서 가장 많은 자동차를 판매한 토요타는 18개 회사 중 16위를 차지했다. 하이브리드차 중심 전략을 유지하느라 전기차 전환에 적극적이지 않았던 게 이런 결과로 이어졌다. 리드 더 차지는 “가장 크지만 가장 느리게 변화하는 기업”이라고 지적했다. 중국 업체들이 최하위권에 배치됐다. BYD는 최근 브라질 공장에서 중국인 노동자의 여권을 압수한 채 노예처럼 부렸다는 의혹에 휩싸이기도 했다. 광저우자동차가 17위, 상하이자동차가 꼴찌인 18위다. 리드 더 차지는 이번 결과에 대해 “상위권과 하위권 기업 간 격차가 확대되고 있고, 선언적 목표에 비해 실제 이행 수준은 여전이 낮은 것으로 나타났다”고 평가했다.현대차는 9위, 기아는 11위에 올랐다. 현대차의 경우 전기차 배터리 재활용·회수 전략을 공개한 점은 바람직하지만, 철강·알루미늄의 탈탄소화가 다소 부족하다는 평가를 받았다. 현대차그룹은 전기차 신모델을 위주로 친환경·재활용 소재 사용을 늘리고 있다. 아이오닉5 시트와 카페트 패브릭 소재는 사탕수수와 옥수수에서 뽑아낸 바이오 성분을 투입해 만든다. 인테리어용 가죽 제품은 동물성 기름이 아닌 아마 기름을 이용해 염색했다. 팔걸이와 시트 커버링에는 페트병 32개에서 뽑아낸 가공 원사가 들어간다. 아이오닉6의 카페트는 버려진 어망을 재활용해 만들었다. 현대모비스는 소나무에서 추출한 바이오 소재(리그노셀룰로스)를 자동차 범퍼 커버에 투입해 양산하는 사업을 추진 중이다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지