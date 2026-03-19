“불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적

“불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적
노동자 일방 희생 요구 옳지 못해
로봇세 등 기업 비용 부담 늘려야
이재명 대통령이 정규직과 비정규직 간 ‘동일노동 차등임금’ 문제를 지적하며 “원래 비정규직이 임금을 더 받아야 한다. 불안정에 대한 대가도 지급해야 한다”고 말했다. 양질의 정규직 일자리가 줄고 청년층이 비정규직으로 내몰리는 노동시장의 구조적 문제가 능력주의 신화에 기반한 노노 갈등 탓에 해소하기 어려워진 현실을 지적하면서다.
이 대통령은 19일 청와대에서 경제사회노동위원회 1기 출범을 맞아 주재한 정책 토론회에서 “청소노동자가 똑같은 장소에서 일을 하는데 직고용과 하청인 경우 (임금이) 확 차이가 난다. 이건 사실 문제가 있다. 헌법상 평등의 원칙에 어긋나는데, 모든 영역에 이런 문제가 있다”며 이같이 밝혔다.
이어 “쓰는 쪽에서는 (노동자를) 분할을 해서 얻는 이익이 있다. 서로 싸우니까 단결도 좀 약화시키는 효과도 있다”며 “똑같은 일이어도 정규직보다 비정규직이 보수를 덜 받는데 원래는 더 줘야 하는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “청년들은 모든 면에서 불리한 지경에 처했다. 소위 능력주의에 대한 착각, 인식도 전 사회적으로 바꿔야 한다”고 강조했다.
인공지능(AI) 발전에 대한 논의도 이뤄졌다. 이 대통령은 “로봇세 같은 것도 한번 얘기해야 한다. 기업 부담을 늘려야 한다”며 “제도를 합리화해 혜택을 받으면 (기업이) 부담해줘야 저항이 적어진다”고 말했다. 이어 “AI 활용 역량을 키워 생산성을 올리면 (노동자에게) 훨씬 좋은 기회가 된다”며 “교육훈련 기회를 주는 건 정부가 할 일”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 기업의 고용 유연성 확보 주장이 수용되기 위해선 기업이 비용을 부담해 노동자를 위한 사회 안전망을 구축하는 게 중요하다고도 했다. 이어 “노동자의 일방적 희생을 요구하는 방식은 옳지 못하다”며 “사측에서는 고용의 경직성이 문제라고 지적하지만 노동자로선 ‘해고는 죽음’이라는 생각에 받아들이기 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “노동계가 고용 유연성을 양보하는 대신 사회 안전망을 강화하고, 그 비용을 기업이 부담케 하는 것이 바람직하다”고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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