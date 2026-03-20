‘역대 최대규모’ 민관 합작 채용박람회 열린다
한경협, 6개 부처 등과 공동 개최
700개 기업 참여, 내달 28∼29일
정부와 경제계가 손잡고 다음 달 700여개 기업이 참여하는 역대 최대 규모의 채용박람회를 개최한다.
한국경제인협회는 고용노동부를 비롯한 6개 정부부처와 동반성장위원회, 경제단체와 공동으로 다음 달 28~29일 서울 서초구 양재 aT센터에서 ‘2026 대한민국 상생 채용박람회’(사진)를 연다고 19일 밝혔다. 이번 박람회에는 삼성 SK 현대자동차 LG 롯데 포스코 한화 HD현대 GS 등 14개 그룹과 우수 협력사, 중견·중소·스타트업 등 온·오프라인을 포함해 약 700개 기업이 참여할 예정이다. 지난해 10월 13개 그룹의 파트너사 500여곳이 참여했던 채용박람회보다 규모가 더 커졌다. 올해는 구직자들의 수요를 반영한 취업 지원 프로그램을 함께 운영하고 채용 성과가 우수한 대기업 협력사에는 채용장려 지원금을 제공할 계획이다. 현장에선 채용상담관, K-디지털 트레이닝관, 집중면접관, 취업 선배와의 1대 1 대화 등의 프로그램이 진행된다.
오프라인 박람회에 앞서 온라인 채용관도 이날 문을 열었다. 오는 7월 말까지 4개월 동안 사람인 채용사이트에서 기업 채용 정보와 온라인 지원 서비스가 제공된다. 한경협은 오는 25일과 다음 달 1일 두 차례 서울 영등포구 FKI타워에서 ‘청년취업 밋업데이’도 진행한다. 채용 시장 전문가와 기업 인사 담당자, 현직자가 참여하는 특강 및 멘토링 등 실전형 취업 전략 프로그램으로 구성된다.
한경협은 “박람회 전부터 청년들과의 접점을 확대해 실질적인 취업 준비와 채용 연결로 이어질 수 있도록 지원할 계획”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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