한국인 행복도 67위… 2년 연속 하락
관용·부패 인식 부문 낮은 점수
핀란드, 9년 연속 1위 ‘가장 행복’
한국인이 스스로 평가하는 행복의 수준이 하락세를 이어가며 세계 중위권에 머문 것으로 집계됐다.
미국 조사기관 갤럽이 19일 발표한 ‘2026 세계행복보고서(WHR)’에 따르면 한국은 행복 점수 6.040점(10점 만점)으로 147개국 중 67위를 기록했다. 2023년 52위, 2024년 58위에 이어 2년 연속 하락했다.
매년 3월 20일 ‘국제 행복의 날’ 전후에 공개되는 이 보고서는 2023~2025년 각국 국민의 삶의 질을 0~10점으로 평가한 뒤 통계자료 가공치와 세부 설문 결과를 반영해 행복도를 산출한다. 평가에는 1인당 국내총생산(GDP), 기대수명, 사회적 지원, 선택의 자유, 관용(기부·자선 활동 등), 부패 인식 6개 지표가 반영됐다. 한국은 관용과 부패 인식 부문에서 상대적으로 점수가 낮았다.
순위표 상단은 북유럽 국가들이 차지했다. 핀란드는 7.764점으로 9년 연속 1위였고, 아이슬란드(7.540점)와 덴마크(7.539점)가 그 뒤를 이었다. 코스타리카(7.439점)는 4위로 중남미 국가 중 가장 순위가 높았다.
주요국 중 미국은 23위(6.816점), 일본은 61위(6.130점), 중국은 65위(6.074점)를 기록했다. 전쟁 중인 이스라엘은 7.187점으로 8위에 올라 순위가 높았고, 러시아(5.835점)와 우크라이나(4.658점)는 각각 79위와 111위에 머물렀다. 최하위는 1.446점을 받은 아프가니스탄이며 북한은 조사 대상에서 제외됐다.
보고서는 미국·캐나다·호주·뉴질랜드 등 일부 국가에서 25세 미만 청년층 행복도가 하락하는 현상이 나타났다고 지적하며 과도한 소셜미디어 사용이 주요 원인 중 하나라고 분석했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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