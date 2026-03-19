美 봉쇄 뚫고 쿠바 가는 러 유조선… 숨통 트이나
제재 선박이라 반입 난항 전망도
러시아 유조선 2척이 미국의 봉쇄로 에너지난을 겪고 있는 쿠바를 향해 항해 중인 것으로 알려졌다. 이 유조선들은 미국 등의 대러 제재 목록에 포함돼 향후 반입 과정에서 난항이 예상된다.
AFP통신과 파이낸셜타임스(FT) 등은 18일(현지시간) 해운 정보업체를 인용해 홍콩 선적 시호스호와 러시아 선적 아나톨리 콜로드킨호가 쿠바로 향하고 있다고 보도했다. 선적엔 러시아산 경유 2만7000t(약 20만 배럴)과 러시아산 원유 약 10만t(약 73만 배럴)이 실려 있다.
FT는 탱크트래커즈닷컴을 근거로 시호스호는 이달 23일, 아나톨리 콜로드킨호는 내달 4일에 도착할 예정이라고 전했다. 쿠바의 에너지 수입은 지난 1월 9일 멕시코산 석유가 마지막이다. 예정대로 도착한다면 3개월 만에 에너지 공급을 받아 숨통이 트일 것으로 보인다.
노후화한 전력망과 만성적인 연료 부족으로 전력난에 시달렸던 쿠바는 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 후 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 제재로 극심한 경제난에 시달려왔다.
지난 16일엔 국가 전력 시스템 단절로 전국적인 정전 사태가 발생해 29시간 만에 복구되기도 했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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